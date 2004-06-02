Разработка веб-приложений любой сложности. Качество, соблюдение сроков и всегда лучшее решение для вас!

Высокий уровень мотивации, опыт сотрудничества с компаниями и частными лицами.

5 - летний опыт разработки и ведения проектов - от высоконагруженных

популярных интернет-проектов с большой посещаемостью, до корпоративных

сайтов компаний. Индивидуальная работа и работа в команде.

Основные принципы в работе:

- Ежедневно на связи, включая выходные дни;

- Ответственность за выполнение работы в срок;

- Ответственность за качественное выполнение работ;

- Разбиение проекта на части, предварительное согласование сроков и бюджета;

- Уменьшение стоимости работ в случае необходимости.

Мое образование и навыки:

2013 – 2015 гг. – курсы по программированию РНР, учрежденные образовательным фондом «BrainBasket»;

2015 – 2023 гг. – самообразование и постоянное усовершенствование имеющихся навыков.

Опыт программирования в области PHP – 5 лет.

Системы и выполняемые работы:

- Создание сайтов и интернет-магазинов с использованием популярных CMS: Wordpress, Simpla, Opencart, Cotonti, хорошие знания в строении этих систем управления контентом, что позволяет с легкостью дополнять их новым функционалом, плагинами и фичами согласно пожеланиям заказчика;

- Интеграция с платежными системами;

- Ведение, поддержка и доработка существующих сайтов клиента;

- Адаптивная верстка;

- Редакторская работа по наполнению сайтов и интернет-магазинов, копирайт, рерайт;

- Умение разрабатывать и дорабатывать плагины, модули для Yii 2, Laravel и других популярных РНР – фреймворков, вносить в них правки без сбоя в работе сайта;

- Способности в разработке парсеров и грабберов абсолютно любого контента с ресурсов в сети Интернет, упаковка данных в файл Excel, CSV, TXT либо перемещение данных в вашу базу данных и отображение их на вашем сайте.

Технологии:

php, js, jquery, html, html5, css, css3.

Мои контакты:

Skype: dendevinn

E-mail: [email protected]

Telegram: @DenDevin