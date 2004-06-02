DenDevin

Денис Милько DenDevin

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
39 отзывов
1 новый
Разработка веб-приложений любой сложности. Качество, соблюдение сроков и всегда лучшее решение для вас!

Высокий уровень мотивации, опыт сотрудничества с компаниями и частными лицами.

5 - летний опыт разработки и ведения проектов - от высоконагруженных

популярных интернет-проектов с большой посещаемостью, до корпоративных

сайтов компаний. Индивидуальная работа и работа в команде.

Основные принципы в работе:

- Ежедневно на связи, включая выходные дни;

- Ответственность за выполнение работы в срок;

- Ответственность за качественное выполнение работ;

- Разбиение проекта на части, предварительное согласование сроков и бюджета;

- Уменьшение стоимости работ в случае необходимости.

Мое образование и навыки:

  • 2013 – 2015 гг. – курсы по программированию РНР, учрежденные образовательным фондом «BrainBasket»;

  • 2015 – 2023 гг. – самообразование и постоянное усовершенствование имеющихся навыков.

Опыт программирования в области PHP – 5 лет.

Системы и выполняемые работы:

- Создание сайтов и интернет-магазинов с использованием популярных CMS: Wordpress,  Simpla, Opencart, Cotonti, хорошие знания в строении этих систем управления контентом, что позволяет с легкостью дополнять их новым функционалом, плагинами и фичами согласно пожеланиям заказчика;

- Интеграция с платежными системами;

- Ведение, поддержка и доработка существующих сайтов клиента;

- Адаптивная верстка;

- Редакторская работа по наполнению сайтов и интернет-магазинов, копирайт, рерайт;

- Умение разрабатывать и дорабатывать плагины, модули для Yii 2, Laravel и других популярных РНР – фреймворков, вносить в них правки без сбоя в работе сайта;

- Способности в разработке парсеров и грабберов абсолютно любого контента с ресурсов в сети Интернет, упаковка данных в файл Excel, CSV, TXT либо перемещение данных в вашу базу данных и отображение их на вашем сайте.

Технологии:

php, js, jquery, html, html5, css, css3.

Мои контакты:

Skype: dendevinn

E-mail: [email protected]

Telegram: @DenDevin

#2Разработка плагинов
#2Yii
#7Написание скриптов
#7Разработка бэкенда
#12Laravel
#12Vue.js
#13JavaScript
#33WordPress
#42Доработка сайтов
#47Устранение ошибок
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#117
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
4 из 5
ТОП-50
Веб-программирование

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Отзывы заказчиков+1 новый

irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$100
10 баллов
18 дней назад
Разработка универсальной формы заказа с централизованным управлением
новый отзыв
JavaScriptWordPressНаписание скриптовРазработка бэкендаРазработка плагинов
Отличный исполнитель! Крайне рекомендую. Очень быстро понял задачу, подробно расписал всю разработку по этапам и приступил к выполнению. Уже через несколько дней были первые результаты. Всегда на связи, регулярные апдейты по задачам. 10 из 10.
Было комфортно работать с Дмитрием, отличная коммуникация, понятное задание и своевременная оплата. Заказчик предоставил интересный проект, который хотелось бы развивать дальше. Спасибо за сотрудничество! Взаимодействие вызвало только положительные эмоции. Буду рад сотрудничеству с Дмитрием по этому и новым проектам!
Ответный отзыв
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Установка капчи на сайт.
Yii
Все сделано
Очень ответственный заказчик, коммуникация на высшем уровне. Было приятно сотрудничать, остались положительные впечатления. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
st1ks
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Доработка сайта на Laravel
LaravelДоработка сайтов
Денис, мастер своего дела. Один из не многих исполнителей которые просто берет и делает. Если обещает решить вопрос, то берет и делает. Постоянно на связи. Подарок, а не исполнитель.
Спасибо Максиму за интересный проект! Легкая коммуникация, заказчик быстро отвечает и постоянно на связи. Все возникающие вопросы решаются быстро и неконфликтно. Готов к сотрудничеству по этому и другим проектам, и буду рад работать с Максимом в будущем!
Ответный отзыв
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Поменять текст (контактные данные)
Быстрая и профессиональная работа Учет всех нюансов и пожеланий Спасибо большое! Рекомендую
Спасибо Юрию за быстрый заказ, отличная коммуникация и своевременная оплата. Надеюсь работать с данным заказчиком по другим проетам и однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
arxemond92
Алина 
32 года
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Laravel - Создать мультиязычную карту
Laravel
Работа выполнена правильно. Главное качество
Спасибо за отзыв и терпение заказчика! С моей стороны были определенные моменты, но проект завершили - все успешно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
30 отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
#43
HTML-верстка
3 отзыва
$20/час
от $40от 1 дня
#107
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$20/час
от $40от 1 дня
#355