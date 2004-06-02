Высокий уровень мотивации, опыт сотрудничества с компаниями и частными лицами.
5 - летний опыт разработки и ведения проектов - от высоконагруженных
популярных интернет-проектов с большой посещаемостью, до корпоративных
сайтов компаний. Индивидуальная работа и работа в команде.
Основные принципы в работе:
- Ежедневно на связи, включая выходные дни;
- Ответственность за выполнение работы в срок;
- Ответственность за качественное выполнение работ;
- Разбиение проекта на части, предварительное согласование сроков и бюджета;
- Уменьшение стоимости работ в случае необходимости.
Мое образование и навыки:
2013 – 2015 гг. – курсы по программированию РНР, учрежденные образовательным фондом «BrainBasket»;
2015 – 2023 гг. – самообразование и постоянное усовершенствование имеющихся навыков.
Опыт программирования в области PHP – 5 лет.
Системы и выполняемые работы:
- Создание сайтов и интернет-магазинов с использованием популярных CMS: Wordpress, Simpla, Opencart, Cotonti, хорошие знания в строении этих систем управления контентом, что позволяет с легкостью дополнять их новым функционалом, плагинами и фичами согласно пожеланиям заказчика;
- Интеграция с платежными системами;
- Ведение, поддержка и доработка существующих сайтов клиента;
- Адаптивная верстка;
- Редакторская работа по наполнению сайтов и интернет-магазинов, копирайт, рерайт;
- Умение разрабатывать и дорабатывать плагины, модули для Yii 2, Laravel и других популярных РНР – фреймворков, вносить в них правки без сбоя в работе сайта;
- Способности в разработке парсеров и грабберов абсолютно любого контента с ресурсов в сети Интернет, упаковка данных в файл Excel, CSV, TXT либо перемещение данных в вашу базу данных и отображение их на вашем сайте.
Технологии:
php, js, jquery, html, html5, css, css3.
Мои контакты:
Skype: dendevinn
E-mail: [email protected]
Telegram: @DenDevin
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