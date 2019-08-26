Разработка/доработка сайтов на Modx Revo, WordPress, Joomla.
Привет всем.
Я занимаюсь разработкой сайтов с уникальным дизайном "под ключ" на CMS Modx Revo, WordPress и Joomla.
Опыт более 8 лет.
Демократичные цены и персональный подход ко всем клиентам.
Буду рад сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Ubiquti.by179 просмотров
- Idc.by185 просмотров
- Nexttrade.by185 просмотров
- Сайт продажи техники Xiomi174 просмотра
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- Bbc.co.ae183 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
6 лет назад
TildaWordPress
Все сделано.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Все четко.
$75
10 баллов
6 лет назад
Максим выполнил ряд работ по моему проекту. В некоторых вопросах шел на встречу, терпеливо ждал от меня задач и был всегда на связи. Рекомендую как хорошего исполнителя и буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и интересную работу. Рекомендую Александра как заказчика.
$80
5 баллов
6 лет назад
Заказ не выполнен в срок.
Ответный отзыв
Вы могли просматривать в режиме онлайн весь ход работы. В последний день, выкатили пакет правок и доработок сверх ТЗ и перестали отвечать на сообщения. После чего сразу последовал отзыв.
$100
9 баллов
6 лет назад
Очень ответственный и грамотный исполнитель, готовый объяснить каждый этап своей работы. Строгие сроки работы не обговаривались изначально, но сделано все было оперативно.
Ответный отзыв
Отлично сработались. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$130
10 баллов
6 лет назад
DrupalJoomlaWordPress
Как обычно приготовился к ожиданию в месяц два на выполнения заказа, но Максим приятно удивил сделав все за пол дня после подтверждения! Сделано все четко.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Знает что хочет получить, все по делу. Рекомендую.
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
#343
Веб-программирование
2 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
#785
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $600от 7 дней
#887
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $400от 7 дней
#1492
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$12/час
от $60от 1 часа
#4040