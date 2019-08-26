st1ks

Максим Лущик st1ks

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Разработка/доработка сайтов на Modx Revo, WordPress, Joomla.

Привет всем.

Я занимаюсь разработкой сайтов с уникальным дизайном "под ключ" на CMS Modx Revo, WordPress и Joomla.

Опыт более 8 лет.

Демократичные цены и персональный подход ко всем клиентам.

Буду рад сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
9 баллов
6 лет назад
Вставить пару блоков на главную страницу в сайт на wordpress`е
TildaWordPress
Все сделано.
Хороший заказчик. Все четко.
Ответный отзыв
kanatkin
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Необходимо доделать сайт на шаблоне ВП
Максим выполнил ряд работ по моему проекту. В некоторых вопросах шел на встречу, терпеливо ждал от меня задач и был всегда на связи. Рекомендую как хорошего исполнителя и буду обращаться ещё!
Спасибо за доверие и интересную работу. Рекомендую Александра как заказчика.
Ответный отзыв
SergPotap
Сергей 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
5 баллов
6 лет назад
Создать посадочную страницу конкурса
Заказ не выполнен в срок.
Вы могли просматривать в режиме онлайн весь ход работы. В последний день, выкатили пакет правок и доработок сверх ТЗ и перестали отвечать на сообщения. После чего сразу последовал отзыв.
Ответный отзыв
SDSBET
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
9 баллов
6 лет назад
Исправление технических ошибок на сайте
Очень ответственный и грамотный исполнитель, готовый объяснить каждый этап своей работы. Строгие сроки работы не обговаривались изначально, но сделано все было оперативно.
Отлично сработались. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Adizov
Рустам 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Временный сайт одностраничник для первичной раскрутки
DrupalJoomlaWordPress
Как обычно приготовился к ожиданию в месяц два на выполнения заказа, но Максим приятно удивил сделав все за пол дня после подтверждения! Сделано все четко.
Отличный заказчик. Знает что хочет получить, все по делу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
#343
Веб-программирование
2 отзыва
$12/час
от $12от 1 часа
#785
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $600от 7 дней
#887
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $400от 7 дней
#1492
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$12/час
от $60от 1 часа
#4040