Требуется разработать программный парсер для сбора данных по новым крипто проектам с указанных сайтов. Парсер должен собирать email, ссылки на LinkedIn, а также находить телеграм и дискорд чаты. Результаты должны выводиться в чат с информацией о проекте. Необходимо предоставить портфолио, предварительную цену и срок выполнения.
Скрипт на Python
Всем добрый день.
Нужно написать скрипт(парсер) на питоне.
Описание:
Есть несколько сотен поисковых запросов в файле. Надо по этим запросам парсить блок "похожие запросы" в Google. (http://joxi.net/GrqndjVcbl3MVm) Если нажать на какой либо из вопросов, появится еще несколько новых.
Надо получить данные с 15-20 вопросов с ответами.
Все запросы с паршенными данными записать в один excel файл.
При этом спаршенные 15-20 вопросов и ответов помещяются в одну ящейку. Вопрос оборачивается тегом
, текст обычным
. По сути получаем статью из блока "похожих запросов".
Сумбурное описание, готов на вопросы отвечу.
Выбранный исполнитель
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