Всем добрый день.

Нужно написать скрипт(парсер) на питоне.

Описание:

Есть несколько сотен поисковых запросов в файле. Надо по этим запросам парсить блок "похожие запросы" в Google. (http://joxi.net/GrqndjVcbl3MVm) Если нажать на какой либо из вопросов, появится еще несколько новых.

Надо получить данные с 15-20 вопросов с ответами.

Все запросы с паршенными данными записать в один excel файл.

При этом спаршенные 15-20 вопросов и ответов помещяются в одну ящейку. Вопрос оборачивается тегом

, текст обычным

. По сути получаем статью из блока "похожих запросов".

Сумбурное описание, готов на вопросы отвечу.