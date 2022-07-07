У нас есть список из сайтов/каталогов, где публикуются новые крипто проекты:

Ico / ieo / sto / defi / gamefi / play2earn / move2earn / metaverse / web3.0

Т.е. по каждому направлению есть несколько сайтов с которых бот будет парсить данные по проектамПример:

данные по проектам ico софт парсит с этих сайтов Icoholder.com / icobench.com / icodrops.com

Бот залетает на сайт проекта, парсит:

1) email

2) если указана ссылка на линкедин, то он парсит ссылки на сотрудников в линкедыне

3) Ищет на сайте телеграм и дискорд чаты, парсит из них ники админов

4) выплевывает в чате (телеграмме) сообщение:Найден новый лид:

Домен ......

Имейл ......

Ссылки на линкедин профили......

Ссылки телеграм и дискорд чаты.....

Ники админов........При отклике, просьба скидывать

1) портфолио

2) предварительную цену

3) срок выполнения