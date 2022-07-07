Создать робота для автоматического прозвона клиентских баз с использованием программы для звонков. Робот должен вести отчет по звонкам, фиксируя номера, которые не ответили, прослушали всю информацию или отказались.
Написать софт парсер
У нас есть список из сайтов/каталогов, где публикуются новые крипто проекты:
Ico / ieo / sto / defi / gamefi / play2earn / move2earn / metaverse / web3.0
Т.е. по каждому направлению есть несколько сайтов с которых бот будет парсить данные по проектамПример:
данные по проектам ico софт парсит с этих сайтов Icoholder.com / icobench.com / icodrops.com
Бот залетает на сайт проекта, парсит:
1) email
2) если указана ссылка на линкедин, то он парсит ссылки на сотрудников в линкедыне
3) Ищет на сайте телеграм и дискорд чаты, парсит из них ники админов
4) выплевывает в чате (телеграмме) сообщение:Найден новый лид:
Домен ......
Имейл ......
Ссылки на линкедин профили......
Ссылки телеграм и дискорд чаты.....
Ники админов........При отклике, просьба скидывать
1) портфолио
2) предварительную цену
3) срок выполнения
Заявки фрилансеров
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