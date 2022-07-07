Написать софт парсер

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Закрыт5 заявок371 просмотр

У нас есть список из сайтов/каталогов, где публикуются новые крипто проекты:

Ico / ieo / sto / defi / gamefi / play2earn / move2earn / metaverse / web3.0

Т.е. по каждому направлению есть несколько сайтов с которых бот будет парсить данные по проектамПример:

данные по проектам ico софт парсит с этих сайтов Icoholder.com / icobench.com / icodrops.com

Бот залетает на сайт проекта, парсит:

1) email

2) если указана ссылка на линкедин, то он парсит ссылки на сотрудников в линкедыне

3) Ищет на сайте телеграм и дискорд чаты, парсит из них ники админов

4) выплевывает в чате (телеграмме) сообщение:Найден новый лид:

Домен ......

Имейл ......

Ссылки на линкедин профили......

Ссылки телеграм и дискорд чаты.....

Ники админов........При отклике, просьба скидывать

1) портфолио

2) предварительную цену

3) срок выполнения

3 года назад
piskarevatn1105
Татьяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
38 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
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Сергей
 
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2 месяца назад
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Ильдар
 
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Егор
 
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3 года в сервисе
Был
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8 отзывов
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