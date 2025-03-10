Serghei_Sairos

Я талантливый 🖥️ программист с опытом работы на фрилансе в течение 3-х лет🔥

Очень хорошо владею языком Python, а также знаю PHP и SQL. На базовом уровне владею HTML, CSS и JS. Моя специализация - автоматизация действий. Имею огромный опыт в парсинге, сборе и группировке данных в таблицы и БД. 🤖 Кроме того, я разработал множество ботов, включая Telegram боты. Я также работаю бэкенд программистом на PHP и имею опыт в организации серверной части и баз данных, помимо этого умею работать с различными CMS.

🔨 Опыт работы:

- 📊 Разработка скриптов и программного обеспечения для автоматизации задач на Python, включая парсинг данных с различных источников и работу с таблицами и БД.

- 🤖 Создание ботов для Telegram для улучшения коммуникации и автоматизации процессов.

- 🗄️ Разработка и оптимизация бэкэнд на PHP, включая работу с базами данных и серверной инфраструктурой.

- 💻 Разработка программ с пользовательским интерфейсом с использованием библиотеки PyQt5 на Python.

- 👨 Создание программ для ведения клиентской базы данных, оптимизирующей процессы управления клиентскими отношениями.

- 📨 Организация рассылок для компаний, что привело к значительному увеличению объёма продаж.

💪 Навыки:

- 🐍 Языки программирования: Python, PHP, SQL

- 🌐 Веб-разработка: HTML, CSS, JS

- 🗄️ Базы данных: MySQL, PostgreSQL

- 🛠️ Инструменты и фреймворки: Django, BeautifulSoup, Selenium, Requests, PyQt5

- 🤖 Автоматизация задач, парсинг данных, сбор и анализ данных

- 🖥️ Работа с API и интеграция различных сервисов

- ⚙️ Опыт работы с Linux-серверами и настройкой серверной инфраструктуры

- 🖼️ Разработка программ с пользовательским интерфейсом с использованием PyQt5 на Python

📩 Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества и дополнительные детали.

💼 Я готов принять вызов и применить мои навыки для создания инновационных решений и повышения эффективности вашей работы.