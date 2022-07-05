Ищется разработчик для выполнения задачи по ТЗ на GoLang. Необходим опыт в коммерческой разработке, знание Postgresql и MongoDB, а также умение работать с Docker. Знания о очередях (NATS, Kafka) и опыт работы с Git обязательны. Возможны повторные заказы по результатам выполнения.
Авторег для регистрации на сайте по рефералке
Сайт g-24.pro
Есть 8к готовых почт gmail.com
Для успешной регистрации нужно ввести код который прийдёт на почту мой бюджет 60$
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