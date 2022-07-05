Авторег для регистрации на сайте по рефералке

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок458 просмотров

Сайт g-24.pro

Есть 8к готовых почт gmail.com

Для успешной регистрации нужно ввести код который прийдёт на почту мой бюджет 60$

3 года назад
guest_16571213723519
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
25 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Прикладное ПО
Дмитрий
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • GoLang разработка частей большого приложения

    Ищется разработчик для выполнения задачи по ТЗ на GoLang. Необходим опыт в коммерческой разработке, знание Postgresql и MongoDB, а также умение работать с Docker. Знания о очередях (NATS, Kafka) и опыт работы с Git обязательны. Возможны повторные заказы по результатам выполнения.

    DockerGitPostgreSQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание расширения для Google Chrome

    $200

    Требуется создать расширение для браузера Google Chrome с простыми функциональными возможностями. Подробности и согласование цены будут обсуждены в личных сообщениях.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать драйвер

    Требуется разработка драйвера, который будет загружаться в kdmapper. Задача включает создание прикладного программного обеспечения с необходимыми функциональными возможностями. Кандидаты должны иметь опыт в разработке драйверов и знание особенностей работы с kdmapper.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор базы, парсинг с сайтов auto.ru и Drom.ru

    Требуется собрать базу данных с сайтов auto.ru и Drom.ru, объемом более 50 000 объявлений. Учитывайте особенности защиты телефонных номеров. Ожидаются предложения от специалистов, умеющих эффективно выполнять парсинг данных. Цена обсуждается.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на c#, использование Selenium, get запросы

    Требуется разработка приложения на C#, использующего библиотеку Selenium для автоматизации действий на сайтах. Приложение должно обеспечивать авторизацию, переход по ссылкам и поддержку настроек. Необходимо реализовать работу через авторизованный прокси с возможностью автоматической настройки параметров прокси в Windows.

    Selenium
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Python консультации

    Предоставление консультаций по парсингу сайтов с использованием библиотеки BeautifulSoup. Необходимо найти нужные данные, вывести их с помощью функции print, а затем записать в файл Excel. Ожидается опыт работы с Python и знание библиотек для работы с данными.

    Python
    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    3 года назад

  • Софт (скрипт) для бронирования места онлайн на сайте. Визы.

    Необходимо разработать программное обеспечение для бронирования мест на визы. Задача включает создание удобного интерфейса и функционала для автоматизации процесса бронирования. Ожидается детальная проработка всех аспектов работы софта.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать софт (скрипт) для бронирования онлайн очереди на сайте.

    Требуется разработка скрипта для автоматического бронирования мест на сайте inpol.mazowieckie.pl. Скрипт должен работать через HTTP-запросы, исключая использование кликеров и эмуляторов. Очереди открываются каждый будний день в 19:00 по МСК. Подробности доступны в личной переписке.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать софт (скрипт)

    Требуется разработать скрипт для автоматического бронирования мест на сайте https://inpol.mazowieckie.pl/. Скрипт должен работать на основе запросов, без использования кликера или эмуляции. Бронирование осуществляется в будние дни в 19:00 по МСК. Подробности будут уточнены в личных сообщениях.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна формула в Google sheets (гугл таблицах)

    Требуется разработать формулу для Google Sheets, которая будет находить последнюю заполненную ячейку в строке и суммировать значения последних 7 ячеек. Опишите подход к решению задачи и предоставьте пример формулы.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад