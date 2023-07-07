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- GolangВеб-программирование2 заявкиОткрыт18 дней назад
- $70
GoLang специалист, работа с готовой либой срочно! Имеется детальное техническое задание - предоставим разработчику, требуется хорошо знать Go Lang. Обязательная работа с гитом и постоянные коммиты в него сегодня в течении дня Срок ...GolangОткрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис который будет опрашивать DSP, ранжировать и возвращать результаты. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис который будет считать количество запросов изображений по url и записывать данные в clickhouse. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusЗакрытмесяц назад
Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
- эндпоинт по синхронизации персон (retrieve_person) должен быть на другом порту (не отдельное приложение, а отдельный ПОРТ) - поддержка CORS не нужна - запуск приложения не должен зависеть от .env файла (он нужен ...GolangСистемное программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $250
Требуется доработать или разработать программу с web интерфейсом на GOLANG GO. Алгоритм должен автоматически составлять расписание игр между детскими футбольными командами. Исходные и тестовые данные имеются, все условия изложил в описании задачи. Алгоритм- можно любой ...GolangЗакрыт2 месяца назад
Необходим крутой разработчик для реализации микросервиса с интеграцией платежного эквайринга Не ниже MiddleGolangВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Требуется программист на бекенд (GoLang). За подробностями в ЛС. Просьба также указать свои последние работы, а также ставку в час. СпасибоGolangВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $200
Разработать web сервис на GO (GOLANG) который будет автоматически составлять расписание игр между детскими футбольными командами. Исходные данные имеются. Алгоритм- можно любой вариант - на таблицах с использованием структур данных, рекурсий, графов (в принципе возможный ...GolangПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Описание задачи: - Сделать расширения для браузера хром при помощи которого можно продать в полуавтоматическом режиме типа роботом, фонд тинькоф, лоты определенного эмитента для брокера Тинькоф Инвестиции Объем работы: ~2-4 часа. Для чего: Расширение может быть полезно в мало ...GolangПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Описание задачи: - Сделать расширения для браузера хром при помощи которого можно продать в полуавтоматическом режиме типа роботом, фонд тинькоф, лоты определенного эмитента для брокера Тинькоф Инвестиции Объем работы: ~2-4 часа. Для чего: Расширение может быть полезно в ...GolangСистемное программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищем опытного Golang/Vue.js инженера на долгосрочную part-time занятость (ориентировочно 10-15ч/нед, по мере поступления новых задач) в логистический стартап. Гибкий график, почасовая еженедельная оплата, русскоязычная команда. Рейт обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта, самостоятельности, качества и ...Закрыт6 месяцев назад
Ищем опытного Vue.js инженера на долгосрочную part-time занятость (ориентировочно 10-15ч/нед, по мере поступления новых задач) в логистический стартап. Гибкий график, почасовая еженедельная оплата, русскоязычная команда. Рейт обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта, самостоятельности, качества и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $15
Есть проект написанный на golang. Мне нужно, используя orm переделать sql запрос. Подробности сброшу в лс.GolangSQLБазы данных5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Доработка функционала Нужен человек умеешь писать на Golang + WailsGolangПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Сделать функцию валидации JWT токена с Jwk url без сторонних библиотекGolangПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Интересный проект с хорошей перспективой. Международная компания. Проект функционально оказывает поддержку в строительстве крупной магистрали в Грузии. Система которая хранит и обрабатывает данные проектов, таблицы, графики, делает отчеты и т.д Golang, JavaScript, html, Js ui libraries. Не хватает еще ...Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Пример: ./calc "Bye-bye!" - "World!" "Bye-bye!" [list][*]Калькулятор умеет выполнять операции сложения строк, вычитания строки из строки, умножения строки на число и деления строки на число: "a" + "b", "a" - "b", "a" * b, "a" / ...GolangЗакрытгод назад
Необходимо написать микросервис на Go и поправить существующий, а так же вывод метрик в GraphanaGolangЗакрытгод назад