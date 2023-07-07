Описание задачи: - Сделать расширения для браузера хром при помощи которого можно продать в полуавтоматическом режиме типа роботом, фонд тинькоф, лоты определенного эмитента для брокера Тинькоф Инвестиции Объем работы: ~2-4 часа. Для чего: Расширение может быть полезно в мало ...