Требуется удалить плагин jSecure на сайте Joomla в phpMyAdmin. Админка не доступна.
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- JoomlaphpMyAdminСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно толково, безопасно и производительно настроить сервер Dedicated с аукциона Hetzner. Debian (или по Вашей рекомендации) PHP, MySQL, Apache, Nginx, Почта (Ваши рекомендации) ISPmanager 5 Lite (Сделать отдельно доступ по паролю) ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
1 На сервере перестал работать ISPmanager 2 Настроить PHPmyadmin и сделать доступ к базе удалено (включить удаленный доступ)PHPISPmanagerphpMyAdminСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Нужен сайт с бэкендом, регистрация, авторизация, вывод товаров, вывод одного товара, уровни доступа. На тему каршеринг, с несложным, минималистичным дизайномPHPphpMyAdminИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $90
Дипломная работа практически готова.Нужно доделать сайт который написан на php с помощью redbeanphp с базой данных myscl ( phpmyadmin ), а именно функцию, которая позволит видеть статус сделанного заказа на сайте, это интернет магазин футбольной ...PHPphpMyAdminРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
1. Лег сайт https://zdravomysliya.ru/ 2. Ответ тех.поддержки Хостинга https://cp.beget.com/ Уточните, после чего возникла ошибка? Вы можете попробовать восстановить сайт из резервной копии. Восстановить сайт из резервной копии вы можете из раздела BackUp. В этом же разделе вы можете узнать доступные ...WordPressMySQLСайт на WordPressphpMyAdminВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $10
1 - Используйте интерфейс xampp phpmyadmin для создания двух таблиц: одна для пользователей с хотя бы именем пользователя и паролем, а другая для студентов, содержащая список студентов (3-5/Имя и фамилия)2 - Создайте страницу php/html, которая ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $10
1 - Используйте интерфейс xampp phpmyadmin для создания двух таблиц: одна для пользователей с хотя бы именем пользователя и паролем, а другая для студентов, содержащая список студентов (3-5/Имя и фамилия) 2 - ...Базы данных1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $7
Я недавно занимаюсь программированием и встала задача поработать с базой данных. Я купил выделенный сервер и установил туда MySql и phpMyAdmin, создал БД, а никакие данные с другого Пк добавить не могу. Прошу понимающего человека ...MySQLphpMyAdminБазы данных6 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте нужно сделать редактирование контента сайта на mysql/html удобным. Удобным = без необходимости лазить в phpmyadmin, правки кода, работы с базой. чтобы можно было залогиниться и работать как с wysywyg редактором. Как это выглядит сейчас - приаттачил.Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Имеем ИМ печать на футболках и т.д. Летом был запрос от правообладателя на удаление товара с определенным принтом, мы его удалили сразу же. Сейчас имеем уже иск, и нам нужно как либо для суда предоставить ...phpMyAdminВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Добрый день! Требуется сис. администратор, который очень хорошо разбирается с mysql и сможет помочь. Описание проблемы: Проблема случилась на сервере, место на диске закончилось и видимо повредилась база данных. Сайт не работает. Как только пытаешься открыть сайт - ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $200
К имеющейся базе данных PHPMYADMIN (если что, можно изменить бд) нужно создать и подключить сайт. Регистрация и авторизация (клиентов и админов),каталог недвижимости разных типов и их сортировка, добавление новых позиций клиентами, внесение и редактирование данных ...phpMyAdminБазы данных1 исполнительЗакрытгод назад
забылся пароль в админку интернет-магазина на opencart , сбросили его через phpmyadmin., установили новый в админку заходит но на любое действие выдает "Доступ запрещен", хотя права администратора "доступ запрещен" во ВСЕ разделы административной панели, увидеть можно только ...OpenCartphpMyAdminИнтернет-магазины1 исполнительЗавершенгод назад
Есть база данных созданная в Aссess. Также в локальной сети стоит сетевое хранилище QNAP TS-251+, на котором установлено phpMyAdmin и MariaDB 5.5 Управление интернет и сетью через Mikrotik, белый ип Необходимо: Сделать миграцию базы данных с Access в SQL сервер ...phpMyAdminSQLБазы данныхнет заявокЗакрытгод назад
[table]ЗадачаФорма обратной связи: - проверка на заполненность полей; - проверка на адекватный адрес почты; - отправка на почту; - сообщение об успешной отправке. Авторизация/регистрация: - валидация данных; - сообщение о неверном пароле; - сообщение о несуществующем логине; - если это регистрация, то добавление нового ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $55
Сайт должен включать: 1) Регистрацию 2)Посты (текст, видео, картинки, звук) 3)подписка на профиль 4)Комментарии к постам 5)Удалить коммент, сделать предупреждение к комменту, после 3 предупреждений - бан (можно выбрать срок бана) В итоге это должно быть что-то около твиттера. естественно с ...phpMyAdminВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $98
Цель: создание offline сайта с подключённой бд. При добавлении данных в бд на сайте должна выводиться добавленная информация посредством sql запросов. Задачи: 1) создать небольшую базу данных на основе готовых таблиц (возможна корректировка исполнителем), ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $60
Есть сайт на laravel, но нет доступа к серверу, к ssh и ftp, но есть доступ к phpmyadmin юзеру, юзер со всеми правами есть ещё доступ к веб консоли web laravel artisan нужно выкачать файлы сайтаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад