Заказать услуги администратора phpMyAdmin

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  • Перенос сайта на поддомен, настройка ПО

    Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...

    PHPPythonMySQLJavaphpMyAdminGolangGit
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Настроить Сервер с аукциона Hetzner

    Нужно толково, безопасно и производительно настроить сервер Dedicated с аукциона Hetzner. Debian (или по Вашей рекомендации) PHP, MySQL, Apache, Nginx, Почта (Ваши рекомендации) ISPmanager 5 Lite (Сделать отдельно доступ по паролю) ...

    PHPMySQLLinuxNginxApacheDebianISPmanagerphpMyAdmin
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Доделать дп

    $90

    Дипломная работа практически готова.Нужно доделать сайт который написан на php с помощью redbeanphp с базой данных myscl ( phpmyadmin ), а именно функцию, которая позволит видеть статус сделанного заказа на сайте, это интернет магазин футбольной ...

    PHPphpMyAdmin
    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Исправить ошибку на сайте с WordPress

    1. Лег сайт https://zdravomysliya.ru/ 2. Ответ тех.поддержки Хостинга https://cp.beget.com/ Уточните, после чего возникла ошибка? Вы можете попробовать восстановить сайт из резервной копии. Восстановить сайт из резервной копии вы можете из раздела BackUp. В этом же разделе вы можете узнать доступные ...

    WordPressMySQLСайт на WordPressphpMyAdmin
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • PHP/HTML Роботы на 10 минут

    $10

    1 - Используйте интерфейс xampp phpmyadmin для создания двух таблиц: одна для пользователей с хотя бы именем пользователя и паролем, а другая для студентов, содержащая список студентов (3-5/Имя и фамилия)2 - Создайте страницу php/html, которая ...

    PHPHTMLphpMyAdmin
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • PHP/HTML

    $10

    1 - Используйте интерфейс xampp phpmyadmin для создания двух таблиц: одна для пользователей с хотя бы именем пользователя и паролем, а другая для студентов, содержащая список студентов (3-5/Имя и фамилия) 2 - ...

    PHPHTMLphpMyAdmin
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Подсказать как открыть внешний доступ в MySql

    $7

    Я недавно занимаюсь программированием и встала задача поработать с базой данных. Я купил выделенный сервер и установил туда MySql и phpMyAdmin, создал БД, а никакие данные с другого Пк добавить не могу. Прошу понимающего человека ...

    MySQLphpMyAdmin
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Редактирование сайта на mysql

    Здравствуйте нужно сделать редактирование контента сайта на mysql/html удобным. Удобным = без необходимости лазить в phpmyadmin, правки кода, работы с базой. чтобы можно было залогиниться и работать как с wysywyg редактором. Как это выглядит сейчас - приаттачил.

    MySQLHTMLphpMyAdmin
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Подтверждение удаление товара

    Добрый день. Имеем ИМ печать на футболках и т.д. Летом был запрос от правообладателя на удаление товара с определенным принтом, мы его удалили сразу же. Сейчас имеем уже иск, и нам нужно как либо для суда предоставить ...

    phpMyAdmin
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Повредилась база данных

    Добрый день! Требуется сис. администратор, который очень хорошо разбирается с mysql и сможет помочь. Описание проблемы: Проблема случилась на сервере, место на диске закончилось и видимо повредилась база данных. Сайт не работает. Как только пытаешься открыть сайт - ...

    MySQLYiiphpMyAdmin
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сайт онлайн бронирования жилья (бд myadmin)

    $200

    К имеющейся базе данных PHPMYADMIN (если что, можно изменить бд) нужно создать и подключить сайт. Регистрация и авторизация (клиентов и админов),каталог недвижимости разных типов и их сортировка, добавление новых позиций клиентами, внесение и редактирование данных ...

    phpMyAdmin
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • После смены пароля в админку любые действия в ней запрещены

    забылся пароль в админку интернет-магазина на opencart , сбросили его через phpmyadmin., установили новый в админку  заходит но на любое действие выдает "Доступ запрещен", хотя права администратора "доступ запрещен" во ВСЕ разделы административной панели, увидеть можно только ...

    OpenCartphpMyAdmin
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Миграции из Access в SQL Server сетевого хранилища QNAP TS-251+

    Есть база данных созданная в Aссess. Также в локальной сети стоит сетевое хранилище QNAP TS-251+, на котором установлено phpMyAdmin и MariaDB 5.5 Управление интернет и сетью через Mikrotik, белый ип Необходимо: Сделать миграцию базы данных с Access в SQL сервер ...

    phpMyAdminSQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Добавление модулей к сверстанному на HTML CSS шаблону сайта

    [table]ЗадачаФорма обратной связи: - проверка на заполненность полей; - проверка на адекватный адрес почты; - отправка на почту; - сообщение об успешной отправке. Авторизация/регистрация: - валидация данных; - сообщение о неверном пароле; - сообщение о несуществующем логине; - если это регистрация, то добавление нового ...

    HTMLCSSphpMyAdmin
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Максимально простая соц сеть (блог)

    $55

    Сайт должен включать: 1) Регистрацию 2)Посты (текст, видео, картинки, звук) 3)подписка на профиль 4)Комментарии к постам 5)Удалить коммент, сделать предупреждение к комменту, после 3 предупреждений - бан (можно выбрать срок бана) В итоге это должно быть что-то около твиттера. естественно с ...

    phpMyAdmin
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание базы данных и вывод данных на offline сайт

    $98

    Цель: создание offline сайта с подключённой бд. При добавлении данных в бд на сайте должна выводиться добавленная информация посредством sql запросов.    Задачи:      1) создать небольшую базу данных на основе готовых таблиц (возможна корректировка исполнителем), ...

    PHPJavascriptMySQLСоздание базы данныхphpMyAdminSQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад