Есть база данных созданная в Aссess.

Также в локальной сети стоит сетевое хранилище QNAP TS-251+, на котором установлено phpMyAdmin и MariaDB 5.5

Управление интернет и сетью через Mikrotik, белый ип

Необходимо:

Сделать миграцию базы данных с Access в SQL сервер на сетевое хранилище

Оставить управление (чтение и запись) с Access по локальной сети

Открыть порты в Mikrotik и дать управление через Access в сети Internet