Требуется специалист для настройки проверенной CRM-системы, объединяющей eBay, Amazon и Etsy. Необходимо загрузить и синхронизировать около 1500-4000 листингов, используя данные в формате CSV. Ожидается корректная интеграция и управление магазинами.
Миграции из Access в SQL Server сетевого хранилища QNAP TS-251+
Есть база данных созданная в Aссess.
Также в локальной сети стоит сетевое хранилище QNAP TS-251+, на котором установлено phpMyAdmin и MariaDB 5.5
Управление интернет и сетью через Mikrotik, белый ип
Необходимо:
Сделать миграцию базы данных с Access в SQL сервер на сетевое хранилище
Оставить управление (чтение и запись) с Access по локальной сети
Открыть порты в Mikrotik и дать управление через Access в сети Internet
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