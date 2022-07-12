Создание Бота в Телеграмм для сбора РЕАЛЬНОГО номера сервиса Авито.

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Создание Бота в Телеграмм для сбора РЕАЛЬНОГО номера сервиса Авито. Процент получения реального номера 100%. Сервис Авито использует подмену реального номера. Бот должен собирать 100 из 100 реальных номеров, без подмены. Принцип откуда бот должен доставать номера: получает файл ЕXEL в котором будут ссылки объявления Продавцов. Выдавать готовые номера из ссылками на объявление также в ЕXEL. Скорость сбора должна быть максимально большой пример: 100 номеров 5-10 минут.

3 года назад
guest_16576145776705
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