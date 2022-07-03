Работа с эксель расчеты для футбола

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Закрыт3 заявки706 просмотров

Добрый день! Есть эксель файл с набором статов по прошедшим матчам, нужно путем вычислений определять силу команд по углам. 

3 года назад
quaattrroo
Рустам 
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7 отзывов(-3)
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