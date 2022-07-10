Задача заключается в анализе и создании базы данных для управления загруженностью. Необходимо конвертировать данные в ГИС Панорама и продемонстрировать методы управления загруженностью. Ожидается детальная проработка практической части проекта.
Нужен парсер валют с бинанса
Парсер курсов в онлайн-таблице ( гугл шит например) постоянно будет обновлять курс и показывать параметры по заданным критериями.
Например постоянно будет отображать какая цена на покупку юсдт на приватбанке на 500грн, 1000грн, 5000 грн, 30000грн, 50000 грн и наоборот на продажу на эти же суммы. И так сделать на все или основные банки
Все данные можно выгружать с открытых источников : https://p2p.binance.com/ru/trade/PrivatBank/USDT?fiat=UAH
Примитивный пример как это должно выглядеть в аттаче. Выгружать нужно на каждый курс до 3-4 последних значений продавца. Детали уточним уже в переписке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходима консультация по настройке elasticsearch для проекта на Laravel. Задача заключается в оптимизации поиска с учетом приоритетных полей: Название и Ссылка, а также учете опечаток и исправления раскладки. Ожидается помощь в настройке и оптимизации запросов для улучшения результатов поиска.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для записи онлайн курса по qa-тестированию объемом 12 уроков по 1 часу. Имеется 90% готового материала, необходимо перезаписать с примерами. Исполнитель должен разбираться в теме, иметь опыт работы тестировщиком и репетитором, а также знать SQL и иметь тестируемый сайт.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в извлечении уникальных значений из столбца с тегами, разделенными запятыми в MySQL. Пример: из столбца 'composition' получить уникальные теги и их количество. Требуется решение с использованием PHP и MySQL для обработки данных.Завершен3 года назад
Требуется создать базу данных на MySQL по теме учета контингента студентов. Необходимо выполнить задания согласно предоставленному скрину, результаты представить в виде презентации и исходных файлов, включая дамп базы, схемы данных, модели и структуру таблиц.Закрыт3 года назад
Требуется разработка уникальных дескрипшенов для каждой страницы сайта. Цель - улучшение SEO и привлечение более целевой аудитории. Необходимо, чтобы тексты были информативными и соответствовали тематике страниц.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется переместить базу данных из Access в SQL. Необходимо выполнить трансформацию данных и настроить соответствующую структуру для работы с новой системой. Подробности о формате и объеме данных предоставлены по запросу.Завершен3 года назад
Необходима помощь в анализе базы данных MySQL, связанной с покупками и продажами товаров. Требуется рассчитать ежедневную прибыль методом LIFO, среднюю стоимость остатков, количество покупок и продаж, а также оборот. Результатом может быть новая таблица или SQL запрос. Знания VBA и возможность переноса логики из Excel в MySQL будут плюсом.Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо спарсить модели автомобилей Haval, Geely, Chery и Changan с официальных сайтов. Данные включают модель, коробку, объем двигателя, расход, цену и фото. Спарсенные данные должны быть внедрены в базу Telegram-бота, разработанного на GO, с возможностью добавления дополнительных параметров.Завершен3 года назад
Необходимо вывести данные из базы данных PostgreSQL в отчет Google Data Studio. Требуется дополнить существующий отчет, с возможностью удаленного подключения для детализации технического задания. Также возможно обучение по данному процессу за дополнительную плату.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад