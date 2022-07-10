Парсер курсов в онлайн-таблице ( гугл шит например) постоянно будет обновлять курс и показывать параметры по заданным критериями.

Например постоянно будет отображать какая цена на покупку юсдт на приватбанке на 500грн, 1000грн, 5000 грн, 30000грн, 50000 грн и наоборот на продажу на эти же суммы. И так сделать на все или основные банки

Все данные можно выгружать с открытых источников : https://p2p.binance.com/ru/trade/PrivatBank/USDT?fiat=UAH

Примитивный пример как это должно выглядеть в аттаче. Выгружать нужно на каждый курс до 3-4 последних значений продавца. Детали уточним уже в переписке.