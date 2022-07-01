Нужна помощь в извлечении уникальных значений из столбца с тегами, разделенными запятыми в MySQL. Пример: из столбца 'composition' получить уникальные теги и их количество. Требуется решение с использованием PHP и MySQL для обработки данных.
Запись курса по qa-тестировщик (по).
Запись курса по qa-тестировщик (по).Необходимо записать онлайн курс.Объем курса 12 уроков примерно по 1 часу.Имеются 90% материала для записи курса (а также пример того как он должен выглядеть), необходимо перезаписать его со своими примерами.Требования к исполнителю:1. Разбираться в материале по данной теме 2. Умение объяснять и доносить информацию.3. Четкая грамотная речь.Желательно иметь опыт работы тестировщиком по, опыт работы репетитором.Необходимо знать sql, и иметь пример сайта который можно тестировать. Оплата рублями
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