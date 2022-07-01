Требуется переместить базу данных из Access в SQL. Необходимо выполнить трансформацию данных и настроить соответствующую структуру для работы с новой системой. Подробности о формате и объеме данных предоставлены по запросу.
На сайте надо писать дескрипшн
Надо писать на сайте Дескрипшн,
на нашем сайте несколько страницы и 1 дескрипшн , надо для каждого страницы писать отдельные дескрипшны
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