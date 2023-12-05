Телеграм бот

Нужен тг бот переходник(бот с ссылками на паблики телеграма) с возможностю проверки на подписку всех пабликов которые будут в спистке(в боте).
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