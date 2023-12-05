Заказать телеграм бот

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  • Telegram Bot переходник

    Нужен тг бот переходник(бот с ссылками на паблики телеграма) с возможностю проверки на подписку всех пабликов которые будут в спистке(в боте).

    Телеграм бот
    Веб-программирование10 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Разработка telegram бота, для управления ключами outline vpn

    Есть сервер на котором развернут outline vpn. Нужно разработать telegram webApp https://core.telegram.org/bots/webapps, для покупки, получения и управления ключами. Пользовательский и административный интерфейс. Подробнее в ЛС.

    Телеграм ботVPN
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 дней назад

  • Нужно написать сайт а так же тг бота

    $2000

    Ищу it специалиста в проект. Для телеграмм ботов должны знать языки, так как ?? PYTHON/AIOGRAM/POSTGRESQL/SQLALCHEMY/REDIS/REACTJS/JQUERY/FASTAPI Так как боты которые сейчас в проекте требуют постоянного редактирования. Так же нужны люди которые умеют писать сайты. ...

    PythonPostgreSQLjQueryRedisТелеграм ботReact.jsFastAPI
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Нужно доделать Telegram-бота aiogram

    Не нужно писать по просту!!! Ищем профи!!!! С опытом работы!!!!!! С владением несколькими языками програмирования!!! Ищем профессионального кодера, нужно будет доработать бота. Бот создан не через конструктор! А на исходном коде (питон) по «тз» осталось ...

    PythonТелеграм бот
    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    19 дней назад

  • Создание аналога бота

    Мне нужно скопировать телеграмм бота Iris chat manager.  Требуется половина его функционала : Сбор статистики Платежи Модерация чата Браки и отношения между пользователями Репутация пользователей Анкеты Вип статус Две валюты И одна игра аналог с ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование7 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Получение уведомлений в телеграм с сайта на PHP и ответ через телегу

    Ищу программиста, который сможет выполнить следующую задачу Имеется сайт на php. на этом сайте есть модуль с обратной связью с админом магазина. Грубо говоря мессенджер Сейчас мы уже получаем уведомления в телеграм бот ...

    PHPСайт на PHPТелеграм бот
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Телеграмм бот

    $200

    Бот показывает точку Б и ЦЕНУ до принятия водителем заказа Бот может менять режим оплаты (наличные/безналичные), наличие наклеек или детск. кресла. Также данный бот позволяет: Смотреть свою статистику: сколько заказов за сегодня завершенных/отмененных, ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Telegram бот на платформе Telegram Bot API

    Техническое Задание для Разработки Телеграм-Бота "НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА" 1. Введение Цель этого технического задания - описать требования и функциональность для разработки Телеграм-бота "НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА ". Бот предназначен для продажи ТОВАРА, а также предоставления полезной ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Telegram Bot

    Нужен человек который будет создавать телегам ботов под заказ (возможно на постоянной основе)

    Телеграм бот
    Мобильные приложения16 заявок
    Закрыт
    13 дней назад

  • Создать телеграм Бота

    $100

    Техническое Задание (ТЗ) для Телеграм-бота "Пригласительные ссылки" Общее описание: Создание Telegram-бота, который предоставляет функционал по генерации пригласительных ссылок для канала в Telegram, отслеживанию подписок по этим ссылкам и управлению через административную ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 дней назад

  • Парсинг сайта с помощью телеграмм-бота

    $10

    Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. ...

    Парсинг сайтаТелеграм бот
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 день назад

  • Парсинг сайта с помощью телеграмм-бота

    $10

    Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. ...

    Парсинг сайтаТелеграм бот
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Парсинг сайта с помощью телеграмм-бота

    Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. ...

    Парсинг сайтаТелеграм бот
    Системное программирование2 заявки
    Закрытнет даты

  • Телеграм бота для оплаты криптой

    Нужен бот который сможет принимать оплату криптой TRC-20 USDT (можно еще L2 добавить). Без добавления хэша со стороны клиента. Создаем кошелек, формируем QR и предлагаем адрес для копипаста. Дальше ждем пополнения. Вероятно API ...

    PythonNode.jsТелеграм бот
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Создание Телегр-бота для интернет магазина.

    Создание Телегр-бота для интернет магазина для Таиланда с опцией оплаты и реферальной программой Пожалуйста отправьте примеры выполненных работ, так же со временем его нужно будет улучшать 1) Каталог товаров: Просмотр списка товаров с описанием и ценами. Функционал добавления товаров ...

    Телеграм бот
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    22 дня назад