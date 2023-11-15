Бот телеграм парсер copart iaai bidfax

Телеграм бот парсер copart і iaai сайти

Нужен телеграм канал бот

Парсер сайта copart i iaai

Возможности бота

Парсит авто с сайтов

Добавлять запроси для парсера (єтто может бить кнопка добавить запрос, где клиент вводит пошагово запрос)

Пример

2018 nissan leaf sl

2019 nissan leaf sv

Править запроси (удалять) и остановить все запроси (очистить все)

Отображать всю информацию по заданным запросам новым авто с аукциона

Каждый клиент видит свои запроси

Каждый клиент может добавлять удалять запроси

Бесплатно клиент может получить в сутки не более 3 предложений, может выбрать пакет и написать мне

Если клиент хочет больше, пишет админу

В боте указываем тарифы в меню и связь с админом

Админ может добавлять по ид если оплатили (например 1мес 5$. , 3 мес 12$? 6 мес 20$, 12мес 45$) бот понимает и сам отключает клиентов(админа уведомляет что подписка закончилась, клиент получает сообщение и может продлить и выбрать тариф и написать мне, бесплатно полный доступ для новых клиентов 2дня)