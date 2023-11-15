Бот телеграм парсер copart iaai bidfax

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Телеграм бот парсер copart і iaai сайти

Нужен телеграм канал бот 

Парсер сайта copart i iaai

Возможности бота

Парсит авто с сайтов

Добавлять запроси для парсера (єтто может бить кнопка добавить запрос, где клиент вводит пошагово запрос)

Пример  

2018 nissan leaf sl

2019 nissan leaf sv

  • Править запроси (удалять) и остановить все запроси (очистить все)

  • Отображать всю информацию по заданным запросам новым авто с аукциона 

  • Каждый клиент видит свои запроси

  • Каждый клиент может добавлять удалять запроси

  • Бесплатно клиент может получить в сутки не более 3 предложений, может выбрать пакет и написать мне

  • Если клиент хочет больше, пишет админу

  • В боте указываем тарифы в меню и связь с админом 

  • Админ может добавлять по ид если оплатили (например 1мес 5$. , 3 мес 12$? 6 мес 20$, 12мес 45$) бот понимает и сам отключает клиентов(админа уведомляет что подписка закончилась, клиент получает сообщение и может продлить и выбрать тариф и написать мне, бесплатно полный доступ для новых клиентов 2дня)


  • Вывод предложений в боте

  • 5 фото

  • Год Марка модель (2018 nissan leaf sl) анчор на сайт

  • Вин код

  • Одометр

  • Обьем

  • цвет

  • Коробка автомат

  • Тип топлива

  • Ключи

  • Продавец (страховая компания)

  • Дата аукциона

  • Аукцион copart i iaai линк на авто

  • Если есть кнопка купить сейчас пишем цена 

Кнопки для админа

  • За постить телеграм своя группа (текст и тип поста обсудим)

  • За постить инстаграм своі группы (текст и тип поста обсудим)

Кнопки клиент

  • Запрос просчет по авто (попадет запрос админу)

  • Если есть кнопка купить сейчас пишем цена  (шлем админу хочу купить по цене)  (если нет кнопки - запрос просчет админу) попадет админу запрос

  • Кнопка история продаж (находит данное авто сайт https://bidfax.info/alfa-romeo/4c/f/from-year=2014/to-year=2024/ пример 

  • Поделится в телеге

Также для админа нужен парсер

https://bidfax.info/tesla/model-x/f/from-year=2021/to-year=2023/

Где будет создавать ексель файл или пдф по ссилке с сервера

С точним поиском авто

Где будут колонки

  • Марка год модель

  • Цена

  • Дата покупки

  • Ссилка на авто

  • Мин, средня,макс цена

месяц назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад