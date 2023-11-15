Бот телеграм парсер copart iaai bidfax

YII2 поправить ошибки сегодня, простые Бюджет 15$ оплата сразу готовности Срок сегодня выполнить Оставляйте телеграмм для связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Телеграм бот парсер copart і iaai сайти
Нужен телеграм канал бот
Парсер сайта copart i iaai
Возможности бота
Парсит авто с сайтов
Добавлять запроси для парсера (єтто может бить кнопка добавить запрос, где клиент вводит пошагово запрос)
Пример
2018 nissan leaf sl
2019 nissan leaf sv
Править запроси (удалять) и остановить все запроси (очистить все)
Отображать всю информацию по заданным запросам новым авто с аукциона
Каждый клиент видит свои запроси
Каждый клиент может добавлять удалять запроси
Бесплатно клиент может получить в сутки не более 3 предложений, может выбрать пакет и написать мне
Если клиент хочет больше, пишет админу
В боте указываем тарифы в меню и связь с админом
Админ может добавлять по ид если оплатили (например 1мес 5$. , 3 мес 12$? 6 мес 20$, 12мес 45$) бот понимает и сам отключает клиентов(админа уведомляет что подписка закончилась, клиент получает сообщение и может продлить и выбрать тариф и написать мне, бесплатно полный доступ для новых клиентов 2дня)
Вывод предложений в боте
5 фото
Год Марка модель (2018 nissan leaf sl) анчор на сайт
Вин код
Одометр
Обьем
цвет
Коробка автомат
Тип топлива
Ключи
Продавец (страховая компания)
Дата аукциона
Аукцион copart i iaai линк на авто
Если есть кнопка купить сейчас пишем цена
Кнопки для админа
За постить телеграм своя группа (текст и тип поста обсудим)
За постить инстаграм своі группы (текст и тип поста обсудим)
Кнопки клиент
Запрос просчет по авто (попадет запрос админу)
Если есть кнопка купить сейчас пишем цена (шлем админу хочу купить по цене) (если нет кнопки - запрос просчет админу) попадет админу запрос
Кнопка история продаж (находит данное авто сайт https://bidfax.info/alfa-romeo/4c/f/from-year=2014/to-year=2024/ пример
Поделится в телеге
Также для админа нужен парсер
https://bidfax.info/tesla/model-x/f/from-year=2021/to-year=2023/
Где будет создавать ексель файл или пдф по ссилке с сервера
С точним поиском авто
Где будут колонки
Марка год модель
Цена
Дата покупки
Ссилка на авто
Мин, средня,макс цена
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