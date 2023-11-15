VUE3 + GIT работа с проектом

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок41 просмотр
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VUE3 + GIT работа с проектом

Сроки выполнения 1-2 дня. Бюджет 100$, оплата по факту готовности

Оставляйте телеграмм для связи

месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
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