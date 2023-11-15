ReactJS + Git, работа на сегодня React Vite TypeScript Сроки выполнения, сегодня за вечер. Бюджет 30$, оплата по факту готовности Создание не большой работы - компонента, имеется ТЗ
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VUE3 + GIT работа с проектом
Сроки выполнения 1-2 дня. Бюджет 100$, оплата по факту готовности
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