Создать бота в телеграмм и написать скрипт.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по всем странам и сразу отправлять об этом уведомление. В уведомлении должен быть прописан: регион, название товара, цвет, цена и галочка, что товар можно купить, а в следующей строке должна быть ссылка на товар.

В телеграмм необходимо будет добавить запросы, по которым бот будет проверять товары на наличие. 

Важные моменты: 

  1. Сайт не должен блокировать скрипт. У сайта имеется различная защита, скрипт должен их обходить. 

  2. Отслеживать наличие товара по всем категориям.

  3. Возможность менять время обновления проверки наличия.

Цена обсуждается!)

месяц назад
guest_16778364493036
Россия
10 месяцев в сервисе
Был
11 часов назад