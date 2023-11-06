Создать бота в телеграмм и написать скрипт.

Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет проверять наличие нужного нам товара на сайте по всем странам и сразу отправлять об этом уведомление. В уведомлении должен быть прописан: регион, название товара, цвет, цена и галочка, что товар можно купить, а в следующей строке должна быть ссылка на товар.

В телеграмм необходимо будет добавить запросы, по которым бот будет проверять товары на наличие.

Важные моменты:

Сайт не должен блокировать скрипт. У сайта имеется различная защита, скрипт должен их обходить. Отслеживать наличие товара по всем категориям. Возможность менять время обновления проверки наличия.

Цена обсуждается!)