Доброго дня! Є сайт на WordPress після переносу на інший хостинг перестали відкриватись всі сторінки крім головної видає помилку - 404 Not Found nginx/1.20.2 Потрібно виправити. Ціна? ...
Нужно настроить внутри рокет чат ,внутрение настройки
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Нужно настроить внутри рокет чат ,внутрение настройки
сам рокет чат стоит
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