Раздача доступа к mpstats в складчину c идентичных IP

Здравствуйте!

Если заходить в сервис с одного браузера с одним IP и другими уникальными данными, то сервис этого не замечает и дает пользоваться учетной записью совместно.Мне нужно установить специальный браузер на хостинг с открытой учетной записью mpstats и сделать возможность подключаться к данному хостингу по ссылке с логином и паролем. Доступ будет выдаваться разным людям для совместного пользования учетной записью сервиса.Также должна быть возможность отозвать доступ у конкретного пользователя.Возможно есть другие решения для моего запроса.

mpstats.io оригинальный сервис аналитики, skladchina-mpstats.com услуги складчины, вопрос в том как повторить данную механику на практике.