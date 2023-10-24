Налаштувати VPS сервер

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок22 просмотра
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Інтернет магазин автоматично через крон оновлює товари чимось постійно забивається дисковий простір (місяць + 5GB). Треба узнати чим и зробити щоб не забивавсья і зробити базові настройки бо листи не приходять.
Така відповідь хостера:

У якості винятку ми видалили файли:
/usr/local/apps/php74/var/log/php-fpm.log
/usr/local/apps/php74/var/log/php-fpm-slowlog-index.log

Пошту ми не можемо видаляти, оскільки не можемо знати які листи вам необхідні. Ви можете також видаляти пошту через Webuzo.

Радимо вам знайти спеціаліста, який допоможе вам налаштувати сервер під роботу вашого сайту та налаштувати коректне логування сервісу PHP-FPM.

15G /var/spool/mail/soft - пошта

11G /usr/local/apps/php74/var/log/php-fpm.log - журнали роботи PHP-обробника

2 месяца назад
melofon13
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад