Развернуть email-сервис MailWizz на сервере

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Необходимо развернуть купленный email-сервис mailwizz на нашем сервере и все настроить.

Прошу писать, если у вас есть опыт работы с этим сервисом и настройки серверной части (если это требуется), со сроками и ценой.

2 месяца назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад