Commarmond

Андрей Commarmond

 
38 летИзраиль/Тель-Авив
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
37 отзывов
1 новый
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1045
выплачено фрилансерам
24%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Видеоряд и монтаж для туториала

    Необходимо сделать небольшое (примерно в минуту) видео, которое будет показывать пользователям, как пользоваться одной из игровых фич на нашем сайте. Звукоряд готов, необходимо к нему сделать видеоряд - он должен быть очень простой: просто ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Перенести сайт на WP на другой домен и сервер

    Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер. Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    21 день назад

  • Младший email-маркетолог (обучение, алгоритмическая работа)

    $350

    Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере. Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку. Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Скрипт для работы с несколькими аккаунтами MailWizz

    Добрый день, Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно. При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами. Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Развернуть email-сервис MailWizz на сервере

    Необходимо развернуть купленный email-сервис mailwizz на нашем сервере и все настроить. Прошу писать, если у вас есть опыт работы с этим сервисом и настройки серверной части (если это требуется), со сроками и ценой.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Настроить SMTP сервер для отправок писем

    Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок. Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя: - email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов) - рассыльщик (возможно, mailwizz или другой) - дополнительные ...

    SMTP
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Презентация-питч бизнес-идеи

    Необходимо нарисовать наглядную и красивую презентацию для бизнес-идеи, которую можно будет показывать организациям, выделяющим гранты под общественно важные проекты. Подчеркну особо, что просто нарисовать презентацию сегодня может и нейросеть. Я ищу специалистов, которые ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Рисунок для печати на футболке

    Необходимо нарисовать мультяшного ежика с надписью для последующей печати на футболке в подарок.  Хорошо заплачу за иллюстрацию, сделанную с душой :-) Пишите, пожалуйста, со ссылкой на портфолио или примеры в таком стиле.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Сделать и верифицировать аккаунты в почтовом сервисе

    Мы используем для своих целей сервис автоматизации маркетинга customer.io Сейчас нам необходимо 5 аккаунтов (и затем будут подобные заказы снова) на этом сервисе, которые необходимо создать и "прогреть". Сервис не позволяет создавать более одного ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Поднять SMTP сервер для рассылок

    Всем доброго дня. Необходимо поднять сервер и развернуть там SMTP для отправки массовых маркетинговых рассылок нашим клиентам (у нас большая база зарегистрированных пользователей на сайтах, шлем в сумме более десятка миллионов писем в месяц). Хотим уйти ...

    SMTP
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Поставить CRM с интегрированным Skype

    Добрый день. Необходимо установить и настроить нам одну из CRM-систем (можно АМО, Zoho или другую), куда также будет интегрирован скайп. Звонить нам не нужно - нужно, чтобы прямо из CRM-ки можно было писать в Skype, вести ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Презентации PDF для обучающего курса

    Всех приветствую. Создаю обучающих курс на тему FinTech и криптовалют. Есть обширная образовательная программа. Курс будет проходить в формате вебинаров и видео-записей, но и там и там необходимо показывать параллельно программу на экране в виде презентации. В ...

    Презентации13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Построить воронку продаж для FinTech проекта

    Есть проект в нише FinTech - это криптовалютный AI-бот, осуществляющий алгоритмическую торговлю криптовалютой за человека.  Бот обладает рядом технологических преимуществ по сравнению с конкурентами.  Ищем специалиста, который полностью построит воронку продаж с работающей прибыльной экономикой. Варианты могут ...

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сервис для торговли на DEX

    Необходимо написать скрипт, который будет через API управлять работой на платформе openocean.finance (или схожей). Основные задачи, вкратце: - Расчет сетки лимитных ордеров на бирже, исходя из выбранного темплейта (которые также создаются нами и представляют собой формулу для создания ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Презентация стартапа в PDF

    Здравствуйте! Нужна простая и красивая презентация стартапа для правительственного фонда поддержки бизнеса (на английском). Можно сделать только в PDF (подходяще для печати) или также в формате Power Point. Ориентировочно 6-7 слайдов. Текст, идея, представление - есть и будет выслана ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Парсер стоимости криптовалют и передача вебхука

    Необходимо написать скрипт, по API анализирующий стоимость активов, API можно взять в сервисах Coinmarketcap.com, Binance.com, TradingView.com или любых других. Скрипт должен по предварительному списку монетных пар к USDT анализировать следующее: 1) Увеличение цены на хотя бы N ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM - выведение бренда в медиа (англ. язык)

    Всем привет. Рассматриваем соискателей в сфере SMM и студии социального маркетинга на ведение социальных аккаунтов для инвестиционного фонда для физических лиц. [b]Нам по факту нужно комплексное выведение бренда в медиа и community management[/b]. Мы работаем с pooled ...

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Лидогенерация для финансового проекта (английский язык)

    Здравствуйте! Мы ищем специалиста или команду таргетологов, которые смогут привлечь целевые лиды для инвестиционного фонда. Фонд рассчитан на физических лициз любой точки мира с небольшим минимальным депозитом от $1000, гарантированной пассивной доходностью от 15% до ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Наложить на видео инфографику и текст

    Есть наше рекламное видео с диктором (длительность - около 2 минут, тематика - финансы и инвестиции), к которому нужно добавить определенную инфографику и текст. Сделать это так, чтобы добавления не раздражали и не отвлекали, а ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ассистент биржевого трейдера

    Ищу человека на позицию ассистента криптовалютного трейдера. Опыт - не нужен. Возраст и пол любые. Основные обязанности: 1) Постоянно мониторить различные источники информации, чтобы заблаговременно получать сведения о событиях, влияющих на рынок. К таким могут относиться заседания ...

    Управление проектами17 заявок
    Закрыт
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров
windreid
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$10
10 баллов
21 день назад
Перенести сайт на WP на другой домен и сервер
новый отзыв
Андрей подробно описал техническое задание, быстро отвечал, приятно работать!
Все отлично! Была сложная задача, с которой Роман разобрался и справился, за что большое спасибо.
Ответный отзыв
Nevelll29
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
4 месяца назад
Рисунок для печати на футболке
Спасибо Андрею за интересное задание. Заказчик пунктуальный.
Прекрасная работа! Принесла много радости.
Ответный отзыв
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$115
10 баллов
2 года назад
Презентация стартапа в PDF
Спасибо за проект! Задача интересная, Андрей всегда на связи, оперативное обсуждение всех вопросов и своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества!
Отличная презентация, творческая и со знанием дела!
Ответный отзыв
b_tomashevska
Богдана 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Наложить на видео инфографику и текст
Четкое задание и приятное общение, оплата в срок. Благодарю за сотрудничество :)
Все прекрасно. Приятное общение и качественный продукт в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
stas_romanenko
Станислав 
34 годаКиргизия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
$600
10 баллов
2 года назад
Разработать плагин для браузера chromium/chrome
Всё хорошо.
Работа сделана хорошо
Ответный отзыв