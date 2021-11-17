Commarmond

Необходимо сделать небольшое (примерно в минуту) видео, которое будет показывать пользователям, как пользоваться одной из игровых фич на нашем сайте. Звукоряд готов, необходимо к нему сделать видеоряд - он должен быть очень простой: просто ...
Андрей CommarmondCommarmond
- Видеомонтаж18 заявокОткрыт17 дней назад
Требуется перенести готовый сайт на Wordpress на другой домен и другой сервер. Все настроить в плане сертификата (куплен, в процессе получения), домена, сервера и т д, чтобы можно было зайти и начинать работать с ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен21 день назад
- $350
Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере. Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку. Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт19 дней назад
Добрый день, Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно. При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами. Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Необходимо развернуть купленный email-сервис mailwizz на нашем сервере и все настроить. Прошу писать, если у вас есть опыт работы с этим сервисом и настройки серверной части (если это требуется), со сроками и ценой.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок. Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя: - email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов) - рассыльщик (возможно, mailwizz или другой) - дополнительные ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо нарисовать наглядную и красивую презентацию для бизнес-идеи, которую можно будет показывать организациям, выделяющим гранты под общественно важные проекты. Подчеркну особо, что просто нарисовать презентацию сегодня может и нейросеть. Я ищу специалистов, которые ...Презентации5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо нарисовать мультяшного ежика с надписью для последующей печати на футболке в подарок. Хорошо заплачу за иллюстрацию, сделанную с душой :-) Пишите, пожалуйста, со ссылкой на портфолио или примеры в таком стиле.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Мы используем для своих целей сервис автоматизации маркетинга customer.io Сейчас нам необходимо 5 аккаунтов (и затем будут подобные заказы снова) на этом сервисе, которые необходимо создать и "прогреть". Сервис не позволяет создавать более одного ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Всем доброго дня. Необходимо поднять сервер и развернуть там SMTP для отправки массовых маркетинговых рассылок нашим клиентам (у нас большая база зарегистрированных пользователей на сайтах, шлем в сумме более десятка миллионов писем в месяц). Хотим уйти ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Добрый день. Необходимо установить и настроить нам одну из CRM-систем (можно АМО, Zoho или другую), куда также будет интегрирован скайп. Звонить нам не нужно - нужно, чтобы прямо из CRM-ки можно было писать в Skype, вести ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Всех приветствую. Создаю обучающих курс на тему FinTech и криптовалют. Есть обширная образовательная программа. Курс будет проходить в формате вебинаров и видео-записей, но и там и там необходимо показывать параллельно программу на экране в виде презентации. В ...Презентации13 заявокЗакрытгод назад
Есть проект в нише FinTech - это криптовалютный AI-бот, осуществляющий алгоритмическую торговлю криптовалютой за человека. Бот обладает рядом технологических преимуществ по сравнению с конкурентами. Ищем специалиста, который полностью построит воронку продаж с работающей прибыльной экономикой. Варианты могут ...Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо написать скрипт, который будет через API управлять работой на платформе openocean.finance (или схожей). Основные задачи, вкратце: - Расчет сетки лимитных ордеров на бирже, исходя из выбранного темплейта (которые также создаются нами и представляют собой формулу для создания ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте! Нужна простая и красивая презентация стартапа для правительственного фонда поддержки бизнеса (на английском). Можно сделать только в PDF (подходяще для печати) или также в формате Power Point. Ориентировочно 6-7 слайдов. Текст, идея, представление - есть и будет выслана ...Презентации1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать скрипт, по API анализирующий стоимость активов, API можно взять в сервисах Coinmarketcap.com, Binance.com, TradingView.com или любых других. Скрипт должен по предварительному списку монетных пар к USDT анализировать следующее: 1) Увеличение цены на хотя бы N ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Всем привет. Рассматриваем соискателей в сфере SMM и студии социального маркетинга на ведение социальных аккаунтов для инвестиционного фонда для физических лиц. [b]Нам по факту нужно комплексное выведение бренда в медиа и community management[/b]. Мы работаем с pooled ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Мы ищем специалиста или команду таргетологов, которые смогут привлечь целевые лиды для инвестиционного фонда. Фонд рассчитан на физических лициз любой точки мира с небольшим минимальным депозитом от $1000, гарантированной пассивной доходностью от 15% до ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть наше рекламное видео с диктором (длительность - около 2 минут, тематика - финансы и инвестиции), к которому нужно добавить определенную инфографику и текст. Сделать это так, чтобы добавления не раздражали и не отвлекали, а ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищу человека на позицию ассистента криптовалютного трейдера. Опыт - не нужен. Возраст и пол любые. Основные обязанности: 1) Постоянно мониторить различные источники информации, чтобы заблаговременно получать сведения о событиях, влияющих на рынок. К таким могут относиться заседания ...Управление проектами17 заявокЗакрыт2 года назад