IOne_33

Иван IOne_33

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты "Под ключ". WordPress. Tilda. HTML+CSS+JS. От продающего лендинга до онлайн магазина.
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_16342083613956
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн сайта на Squarespace
Уже не в первый раз работаю с Иваном, и вновь очень доволен качеством работы, подходом к проекту и коммуникацией. Дизайн сделан быстрее срока и мы уже в процессе постройки нового сайта. Уверен, что еще не один раз будем работать и дальше. Всем рекомендую!
Работаем не первый раз, ТЗ четкое, оплата в срок! Рекомендую.
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Brigadier
Денис 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$280
10 баллов
4 года назад
Дизайнер-Программист для Tilda
Tilda
Иван - отличный специалист, его подход вас удивит! Он умеет вкладывать в проект не только весь свой опыт и время, но также много души и энергии, что в совокупности дает блестящий результат. Очень понравилось сотрудничество, рекомендую! Продолжаем работать с Иваном по другим проектам)
Спасибо большое за такой подробный отзыв. С Денисом было очень комфортно работать! Весь необходимый для работы контент Денис предоставлял вовремя, оперативно отвечал на все возникающие вопросы. С удовольствием поработаю ещё. Спасибо.
Ответный отзыв
guest_16342083613956
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$56
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта тильда
Tilda
Уже не в первый раз работаю с Иваном, работа всегда высокого качества и быстрее заданных сроков. Уверен, что не раз еще поработаем!
Спасибо. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
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guest_16304156806696
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$550
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт
Спасибо за создание сайта, все было выполнено отлично и в срок. Были дополнительные работы по интеграции сервисов и баз данных. Будем работать дальше по ведению сайта.
Четкое и понятно ТЗ! Оплата в срок. Рад был поработать с вами. Надеюсь еще посотрудничаем.
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guest_16303141121138
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Сайт
Все сделано качественно и в срок. И это был уже не первый заказ.
Работаем не первый раз! Однозначно рекомендую.
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