Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Лендинг "под ключ" на Tilda. Система "Умный дом".278 просмотров
- Мультиязычный сайт с каталогом на Тilda327 просмотров
- Лендинг "под ключ" на Tilda. Юридические услуги.227 просмотров
- Лендинг для психолога "под ключ" на Tilda.393 просмотра
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
3 года назад
Уже не в первый раз работаю с Иваном, и вновь очень доволен качеством работы, подходом к проекту и коммуникацией. Дизайн сделан быстрее срока и мы уже в процессе постройки нового сайта. Уверен, что еще не один раз будем работать и дальше. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем не первый раз, ТЗ четкое, оплата в срок! Рекомендую.
$280
10 баллов
4 года назад
Tilda
Иван - отличный специалист, его подход вас удивит! Он умеет вкладывать в проект не только весь свой опыт и время, но также много души и энергии, что в совокупности дает блестящий результат. Очень понравилось сотрудничество, рекомендую! Продолжаем работать с Иваном по другим проектам)
Ответный отзыв
Спасибо большое за такой подробный отзыв. С Денисом было очень комфортно работать! Весь необходимый для работы контент Денис предоставлял вовремя, оперативно отвечал на все возникающие вопросы. С удовольствием поработаю ещё. Спасибо.
$56
10 баллов
4 года назад
Tilda
Уже не в первый раз работаю с Иваном, работа всегда высокого качества и быстрее заданных сроков. Уверен, что не раз еще поработаем!
Ответный отзыв
Спасибо. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
$550
10 баллов
4 года назад
Спасибо за создание сайта, все было выполнено отлично и в срок. Были дополнительные работы по интеграции сервисов и баз данных. Будем работать дальше по ведению сайта.
Ответный отзыв
Четкое и понятно ТЗ! Оплата в срок. Рад был поработать с вами. Надеюсь еще посотрудничаем.
$200
10 баллов
4 года назад
Все сделано качественно и в срок. И это был уже не первый заказ.
Ответный отзыв
Работаем не первый раз! Однозначно рекомендую.