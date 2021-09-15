Уже не в первый раз работаю с Иваном, и вновь очень доволен качеством работы, подходом к проекту и коммуникацией. Дизайн сделан быстрее срока и мы уже в процессе постройки нового сайта. Уверен, что еще не один раз будем работать и дальше. Всем рекомендую!