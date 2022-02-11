Сделать дизайн сайта на Squarespace

Нужны прототипы и дизайн сайта муниципальной детской Музыкальной школы. Работаем в Фигме. Текущий сайт - http://muzzel.ru/ Задача - обновить сайт до современного стиля. Срок на прототипы и дизайн около 7 рабочих дней. Согласование происходит поэтапно. Предварительная структура, перечень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание дизайна новых страниц на сайте + правка существующего дизайна.
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