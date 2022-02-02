Дизайн сайта для NFT поекта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок945 просмотров
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Необходимо выполнить дизайн сайта для NFT проекта.

Арт: Бельгийская овчарка, которую берут на службу в армию США, в полицию, в семью.

Хотелось бы в дизайне отобразить все три "сферы".

Сам дизайн должен быть НЕ мультяшным, нравятся трапециевидные формы плашек, кнопок (прикрепила пример).

Также прикрепляю ориентировочный прототип (если его можно так назвать) блоков.

Уровень дизайна должен быть, как в примерах:

https://sidusheroes.com/

https://www.bossbullsclub.com/

https://mechachain.io/en/

https://www.nfhoneybadgers.com/#roadmap-id-01

Понимание английского - обязательно

Заявки без указания стоимости и срока рассматриваться не будут :)

Шаблонные ответы тоже рассматриваться не будут)

Спасибо!

Дизайн сайта
2 года назад
martimof
30 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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