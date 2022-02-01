Веб дизайнер на разработку промо-лендинга

Нужен дизайнер, который умеет работать быстро и качественно, для промо-проектов, с проработкой графики. Срок - к пятнице 4 февраля нам нужно получить дизайн лендинга по структуре очень похожий на fl.ru/away/?href=http%3A%2F%2Flubyatovo.tnt-online.ru%2F (главная)Бренд - домашняя техника, моб телефоны Нужен человек, который умеет разрабатывать макеты, опираясь на прототипы. Результат принимаем в FIGMAОплата попроектная, можем разбить на этапы. Безналичный расчет (работаем с самозанятыми, ИП или ООО в России). Команды "дизайнер + менеджер" не рассматриваем. Если вы знакомы с 3D визуализацией (небольшие вспомогательные элементы) - будет круто! Главная: десктоп + мобильная версияБудут второстепенные страницы, за допкост