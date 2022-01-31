Дизайн блока «Запись на прием»

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок659 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо в Figma отрисовать дизайн блока запись на прием в ПФР. 

Блок пойдет на страницу https://pfrf-kabinet.ru/zapis-na-priem.

Параметры:

  • Ширина блока на PC: 730px;
  • Цветовая гамма и шрифты должны соответствовать сайту;
  • По возможности использовать иллюстрации ﻿https://storyset.com/online/bro (пример реализации на сайте ﻿https://pfrf-kabinet.ru/404)
Содержимое блока:

  • ФИО - инпуты, отдельно для фамилии*, имени* и отчества (ФИ - обязательные) ;
  • Тема прием - выпадающий список;
  • Дата - инпуты отдельно, день - месяц - год;
  • Время - ﻿инпуты отдельно, часы - минуты ;
  • Чек с согласием на обработку персональных данных
  • Кнопка "Записаться на прием"
Нужно учесть отображение блока на мобильных устройствах.
2 года назад
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад