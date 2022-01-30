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Transfer design from Figma to Elementor Pro (Worpdress)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести дизайн из Фигмы на сайт с использованием плагина Elementor Pro. -домашняя страница
-3-5 продуктовых страниц
-элементы Theme Builder (menu, footer, archive page)
-добавить анимацию по скрипту
Все материалы будут в доступе (изображения, иконки, схемы, текст и тд)
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