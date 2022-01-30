Transfer design from Figma to Elementor Pro (Worpdress)

$300
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок635 просмотров
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Перенести дизайн из Фигмы на сайт с использованием плагина Elementor Pro. -домашняя страница

-3-5 продуктовых страниц

-элементы Theme Builder (menu, footer, archive page)

-добавить анимацию по скрипту

Все материалы будут в доступе (изображения, иконки, схемы, текст и тд)

Figma
2 года назад
guest_16436424761818
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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