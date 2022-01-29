Требуется дизайнер сайта

Сделать новый дизайн интернет магазина Студия пола Мозаика. В рамках текущего шаблона. Подробности в телеграмме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта https://playstation-sony.digital/ требуется дизайнер.
Для отклика внимательно ознакомьтесь с структурой сайта.
Примеры работ и опыт обязательно!
Писать строго здесь!
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