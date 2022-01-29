Требуется дизайнер сайта

Добрый день Требуется разработать интерфейс сервис по поиску блогеров. Полное ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1zUE8PHBa-QZS1zo6qRJXNMnyVlbHA1e1iE3lmbcb8rc/edit?usp=sharing Прошу перед тем как оставить заявку в проекте с ним ознакомиться чтобы мы могли адекватно говорить о ценах и сроках.