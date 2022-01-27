Дизайн для портала дизайнеров

Разработать дизайн для веб проекта.

Сайт дизайнерский услуг, за основу можно взять: https://www.houzz.ru/

Список необходимых страниц:

1. Главная страница раздела дизайна. Ее сделать на 60% как дизайн, на 40% ремонт, отделка, строительство, инж. коммуникации.

2. Список дизайнеров в фото(сделать в одну колонку и в две колонки).

3. Странница списка всех работ от разных авторов.

4. Подача списка карточек по выбору меню

5. Карточка просмотра автора (дизайнер/архитектор). Построена по классификации и кластеризация информации, проекты.

6. Карточка просмотра самой работы.

7. Галерея просмотра выбранного проекта.

8. Раздел статьи автора (раздел, просмотр страницы)

9. Раздел, Альбомы и Идеи (раздел, просмотр страницы)

10. Кабинет автора, регистрация, форма добавления своих работ (каждый проект помещать в отдельный кластер), видео, оповещение от администратора, предложение партнерства, выгрузка проекта и отправка админу, двустороння коммуникация

11. Кабинет гостя, регистрация, отправка отзыва, отправка заявки, избранные проекты, избранные фото, оповещение администратора.

12. Кабинет администратора раздела Дизайна. Сбор данных (заказчик, автор) и их кластеризация по полкам.

Полное тз вышлю.

Пишите в заявку сроки и стоимость, и немного информации о себе.