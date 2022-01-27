Дизайн для портала дизайнеров

Здравствуйте. Необходимо разработать прототип для сервиса, техническое задание будет. Сразу хочу отметить что корректировки и исправления по результатам работы скорее всего будут, так что прошу это учитывать (оплата случае внесения исправлений по желанию заказчика, будет почасовая). От ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн для веб проекта.
Сайт дизайнерский услуг, за основу можно взять: https://www.houzz.ru/
Список необходимых страниц:
1. Главная страница раздела дизайна. Ее сделать на 60% как дизайн, на 40% ремонт, отделка, строительство, инж. коммуникации.
2. Список дизайнеров в фото(сделать в одну колонку и в две колонки).
3. Странница списка всех работ от разных авторов.
4. Подача списка карточек по выбору меню
5. Карточка просмотра автора (дизайнер/архитектор). Построена по классификации и кластеризация информации, проекты.
6. Карточка просмотра самой работы.
7. Галерея просмотра выбранного проекта.
8. Раздел статьи автора (раздел, просмотр страницы)
9. Раздел, Альбомы и Идеи (раздел, просмотр страницы)
10. Кабинет автора, регистрация, форма добавления своих работ (каждый проект помещать в отдельный кластер), видео, оповещение от администратора, предложение партнерства, выгрузка проекта и отправка админу, двустороння коммуникация
11. Кабинет гостя, регистрация, отправка отзыва, отправка заявки, избранные проекты, избранные фото, оповещение администратора.
12. Кабинет администратора раздела Дизайна. Сбор данных (заказчик, автор) и их кластеризация по полкам.
Полное тз вышлю.
Пишите в заявку сроки и стоимость, и немного информации о себе.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать адаптивный дизайн Landing Page в Figme (desktop, laptop tablet, mobile). Дизайн должен быть выполнен в современном, понятном и удобном стиле, с отрисовкой всех форм обратной связи, мобильного меню. [b]Тематика[/b]: "пошив штор, жалюзи". ...Завершен2 года назад
Здравствуйте Нужно примерно 7 блоков одностраничника сайта языковой студии и переход на страницу оплаты Примеры сайтов которые нравятся и более подробное тз скину уже в процессе переписки В заявке оставьте пожалуйста примерную цену за 7 блоков проекта СпасибоДизайн сайтов76 заявокЗакрыт2 года назад
- $90
Нужен дизайн сайта для кондитерской студии, пк и мобали версии, в тз все расписал https://docs.google.com/document/d/1eCaHxeUOhdbjJkxhhO0wXJNUg_ZX6Gjih9bbg4BbZU4/edit?usp=sharing Готов дать 75 - 100 долларовДизайн сайтов47 заявокЗакрыт2 года назад
- $280
Приветствую! Бриф на дизайн находится во вложении. В брифе даны ссылки на эскизы дизайна. Эскизы задают относительное расположение элементов и их функциональность, по сути выполняем редизайн. Предполагаемая аудитория сайта: От 25 лет, в основном мужчины (технические специальности). Стиль: минимализм, ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать анимированный дизайн блока для существующего сайта. Блок сильно похож на https://circleci.com/#advantage-confidence. Блок на всю страницу, будет разделен на 2 раздела, в котором будет по 4 шага к реализации. Весь контент готов, нужно продумать концепт и создать ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Здравствуйте, нужен дизайн главной страницы мобильного приложения. Подробнее в личку)Завершен2 года назад
Нужен редизайн сайта по каминах https://xfire.lv/ К работе нужно приступить сегодня 27.01.22 чт. Пишите сроки и цены (главная и внутренние) и если лендинг 7-9 секций. И ссылку на портфолио или где его посмотреть. Если прочли все, а не просто ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт2 года назад
Описание: нужен изящный, современный дизайн. Желательно подобрать красивые анимации по теме. Хотелось бы видеть следующие блоки: преимущества, как мы работаем, отзывы, описание продукта, частые вопросы, форму для обратной связи.Завершен2 года назад