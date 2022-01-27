Дизайн по эскизу для интернет-магазина инструмента

Нужно сделать анимированный дизайн блока для существующего сайта. Блок сильно похож на https://circleci.com/#advantage-confidence. Блок на всю страницу, будет разделен на 2 раздела, в котором будет по 4 шага к реализации. Весь контент готов, нужно продумать концепт и создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Бриф на дизайн находится во вложении. В брифе даны ссылки на эскизы дизайна. Эскизы задают относительное расположение элементов и их функциональность, по сути выполняем редизайн.
Предполагаемая аудитория сайта: От 25 лет, в основном мужчины (технические специальности).
Стиль: минимализм, бизнес/деловой.
Количество страниц: Главная + 7 внутренних, они указаны в брифе.
Адаптивность нужна только для Главной.
Остальные страницы нужно нарисовать 1 раз под разрешение 1920px.
Верстка под Bootstrap.
Разрешения экранов: 400px, 800px (контейнер 768px), 1000px (контейнер 991px), 1920px (контейнер 1170px)
Пожалуйста, указывайте ориентировочные сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям. Настроен на долговременное сотрудничество над интересными и сложными проектами.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Здравствуйте, нужен дизайн главной страницы мобильного приложения. Подробнее в личку)Завершен2 года назад
Нужен редизайн сайта по каминах https://xfire.lv/ К работе нужно приступить сегодня 27.01.22 чт. Пишите сроки и цены (главная и внутренние) и если лендинг 7-9 секций. И ссылку на портфолио или где его посмотреть. Если прочли все, а не просто ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт2 года назад
Описание: нужен изящный, современный дизайн. Желательно подобрать красивые анимации по теме. Хотелось бы видеть следующие блоки: преимущества, как мы работаем, отзывы, описание продукта, частые вопросы, форму для обратной связи.Завершен2 года назад
Нужно создать дизайн главной страницы для интернет магазина посуды. Бюджет небольшой. По срокам не горит, но чем раньше тем лучше. Есть референсы. Структура: 1. Главный экран, меню 2. Каталог 3. Популярные товары (плитка товаров) 4. О бреде 5. Форма для ...Завершен2 года назад
[b]Предметная область: [/b]Мы разрабатываем веб-приложение «ФотоБанк», которое представляет информационную систему, где пользователь по ссылке переходит в альбом, выбирает понравившиеся фотографии в корзину и оформляет заказ. Далее к пользователю на почту приходит инвойс (счет) к оплате. После оплаты ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн сайта. Предоставляю прототип главной страницы. Нужно его отрисовать. Пишите пожалуйста цены за главную страницу. По доп. страницам цену не включайте, просто напишите сколько будет стоить отрисовка отдельных страниц. Если есть вопросы пишите.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо откорректировать/заменить вечные сторисы для аккаунта медицинского учреждения. Набор сторисов, фото, текст для размещения есть, необходимо оформить их в корпоративном стиле компании (цвет, шрифт, нанесение лого при необходимости), для некоторых - заменить обложки. Сейчас сторисы ...Завершен2 года назад