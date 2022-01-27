Дизайн по эскизу для интернет-магазина инструмента

$280
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки1032 просмотра
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Приветствую!

Бриф на дизайн находится во вложении. В брифе даны ссылки на эскизы дизайна. Эскизы задают относительное расположение элементов и их функциональность, по сути выполняем редизайн.

Предполагаемая аудитория сайта: От 25 лет, в основном мужчины (технические специальности).

Стиль: минимализм, бизнес/деловой.

Количество страниц: Главная + 7 внутренних, они указаны в брифе.

Адаптивность нужна только для Главной.

Остальные страницы нужно нарисовать 1 раз под разрешение 1920px.

Верстка под Bootstrap.

Разрешения экранов: 400px, 800px (контейнер 768px), 1000px (контейнер 991px), 1920px (контейнер 1170px)

Пожалуйста, указывайте ориентировочные сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям. Настроен на долговременное сотрудничество над интересными и сложными проектами.

2 года назад
simin123
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$280
27 дней
UAH
Не в первый раз работаю с Ильей и могу смело его рекомендовать как отличного заказчика! Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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