Анимированный дизайн блока для веб-сайта

Нужно сделать анимированный дизайн блока для существующего сайта.

Блок сильно похож на https://circleci.com/#advantage-confidence.

Блок на всю страницу, будет разделен на 2 раздела, в котором будет по 4 шага к реализации.

Весь контент готов, нужно продумать концепт и создать графику с учетом текущего дизайна.