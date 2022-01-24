ЗАДАЧА Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн сайта в figma
мобильная версия, версия для планшета и для десктопа
Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10
Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется.
По главной странице: есть прототип.
От вас: примеры ваших работ, стоимость/сроки для главной страницы
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