Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт59 заявок1288 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн сайта в figma

мобильная версия, версия для планшета и для десктопа

Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10

Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется.

По главной странице: есть прототип.

От вас: примеры ваших работ, стоимость/сроки для главной страницы

Дизайн сайта
2 года назад
sapsay
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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