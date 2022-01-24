Нужно нарисовать дизайн сайта в figma

мобильная версия, версия для планшета и для десктопа

Список страниц пока еще обсуждается, примерно 5-10

Так как сроки поджимают, то решили уже стартовать с главной, остальное в процессе подтянется.

По главной странице: есть прототип.

От вас: примеры ваших работ, стоимость/сроки для главной страницы