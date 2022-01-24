Сделать презентацию на 10 слайдов

$130
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок864 просмотра
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ЗАДАЧА

Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF

У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан уже под готовый макет.

НА ВЫХОДЕ

Adobe Indesign исходник + PDF

БЮДЖЕТ

10 000 рс карты на карту

ДЕДЛАЙН

Неделя

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это защита от спамеров которые не читают текст заданияи пришлите ссылки на 3 презентациии из вашего портфолио которые вы сделали с нуля и которыми вы гордитесь. Шаблоны с creative market можете не присылать. Заявки без работ рассматривать не буду.

2 года назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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