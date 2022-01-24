Сделать презентацию на 10 слайдов

Необходим дизайн-макет личной страницы. Десктоп + мобильная версия. [b]Верхнее меню [/b] [b]Первый экран [/b] Личное фото + заголовок + короткий текст + ссылки на соц.сети + кнопка с призывом к действию [b]Второй экран [/b] Текст + видео [b]Третий экран [/b] Список из 4-5 однотипных блоков с заголовком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
Сделать презентацию для проекта 10 слайдов. Нужен PDF
У проекта уже есть свой фирменный стиль. Отдельного брендбука нет, но есть макет сайта и моб приложения. Структура (содержание) слайдов уже есть. Текста пока нет.Финальный текст будет написан уже под готовый макет.
НА ВЫХОДЕ
Adobe Indesign исходник + PDF
БЮДЖЕТ
10 000 рс карты на карту
ДЕДЛАЙН
Неделя
ДАЛЕЕНачните ваше сообщение со слова ПРЕЗА
это защита от спамеров которые не читают текст заданияи пришлите ссылки на 3 презентациии из вашего портфолио которые вы сделали с нуля и которыми вы гордитесь. Шаблоны с creative market можете не присылать. Заявки без работ рассматривать не буду.
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