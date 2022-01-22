Обновление дизайна сайта

Доброго времени суток! Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват) 14 шаблонов (в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируем полностью обновить дизайн сайта ruskonfeta.ru
Назначение сайта: оптовая продажа леденцовой карамели от производителя. Основная масса клиентов это мелкая и средняя несистемная розница ( кафе, пекарни, уличные торговцы на ярмарках, и другие ИП).
На данный момент сайт выглядит несколько архаично. Хотелось бы сделать его более современным, при этом не меняя функционал.
По сути нужен будет дизайн:
1. Каталога ( он же главная страница)
2. Карточки товара
3. Доп страниц ( faq, news, case и.т.д.)
Весь дизайн нужен будет в figma.
За референсы можно взять ozon и wildberries. Хотелось бы получить что-то похожее на них, но оптового формата.
Так же, хотелось бы сразу получить информацию по срокам и стоимости.
Если остались вопросы, пишите
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