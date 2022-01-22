Обновление дизайна сайта

Планируем полностью обновить дизайн сайта ruskonfeta.ru

Назначение сайта: оптовая продажа леденцовой карамели от производителя. Основная масса клиентов это мелкая и средняя несистемная розница ( кафе, пекарни, уличные торговцы на ярмарках, и другие ИП).

На данный момент сайт выглядит несколько архаично. Хотелось бы сделать его более современным, при этом не меняя функционал.

По сути нужен будет дизайн:

1. Каталога ( он же главная страница)

2. Карточки товара

3. Доп страниц ( faq, news, case и.т.д.)

Весь дизайн нужен будет в figma.

За референсы можно взять ozon и wildberries. Хотелось бы получить что-то похожее на них, но оптового формата.

Так же, хотелось бы сразу получить информацию по срокам и стоимости.

Если остались вопросы, пишите