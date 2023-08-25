Здравствуйте. Нужен дизайн небольшого b2b сайта-магазина по продаже серверного и сетевого оборудования, по референсам. В общей сложности около пяти страниц. Макет нужен в Figma. Сайт не должен быть сложным в верстке, но узнаваемый стиль приветствуется. В процессе разработки брендбук, его ...