Мы находимся в поиске веб-дизайнера или команды, которая создаст визуал для сайта фабрики дизайнерской мебели Компания-заказчик: мебельный бренд Ossen Текущий сайт: https://ossen.ru/ Нужно создание визуала сайта ...
Заказать брендбук
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите брендбук на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- БрендбукДизайн сайтов31 заявкаОткрыт17 дней назад
- $75
Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...БрендбукИнфографикаИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 часов назад
Необходимо сделать дизайн толстовок (ссылку на толстовки направлю) исходя из айдентики и форменного стиля компании (ссылку на брендбук также направлю). !Важно, что методом нанесения будет вышивка. Разработать ТЗ для вышивки.БрендбукДизайн продукции5 заявокЗакрыт7 дней назад
Всем привет, необходимо сделать брендбук, основывая на концепции веб сайта. Cостав Брендбука. – логотип, допустимые варианты его использования самостоятельно – допустимый фон для логотипа – допустимое использование на банерах – допустимое ...БрендбукДизайн продукции11 заявокЗакрыт11 дней назад
Нужно: Разработать брендбук для дизайна вендингового автомата воды Предложить несколько усовершенствований логотипа (возможно поменять шрифт, возможно немного перерисовать, либо цвета поменять, т.е. я больше опираюсь на ваш опыт) Фирменный стиль: какой шрифт ...БрендбукФирменный стиль14 заявокЗакрыт12 дней назад
Разработать логотип,брендбука Стиль:образовательная платформа предназначена для волонтёров,работающих с детьми-сиротами.Уроки будут посвящены проведению творческих мероприятий в детских домах.Поэтому присутствие рисованных элементов, спокойная цветовая гамма.БрендбукФирменный стиль17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Разработки стилистики/логотипа/брендбука для Грузинского кафе. Разработка стилистики проекта 1. Логотип: Основные + дополнительные версии. Монохром. Допустимые цветовые сочетания. Охранное поле. Варианты использования, минимальные размеры. Стилеобразующие элементы. 2. Фирменные цвета. 3. Шрифт. 4. Фирменные ...БрендбукФирменный стиль16 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн логотипа, фирм.стиля и брендбука Coffee RawБрендбукФирменный стиль15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
необходимо сделать брендбук для компании занимающейся производством газоблока, подробности и логотипы вышлю после принятия заказа.БрендбукПрезентации10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Интересует дизайн лендинга, а так же некоторое количсетво "документов" оформленных в соответствии с брендбуком компании.Дизайн лендингаБрендбукДизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Приветствую! Предпочтение отдается исполнителям у которых есть опыт и примеры работ. Задачей проекта является создание подробного брендбука (гайдлайна) на основе имеющихся материалов: макетов/лого/фирменных цветов/шрифта/презентации и т.п. Гайдлайн должен включать содержание, которое определяет структуру.БрендбукФирменный стиль10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте. Нужен дизайн небольшого b2b сайта-магазина по продаже серверного и сетевого оборудования, по референсам. В общей сложности около пяти страниц. Макет нужен в Figma. Сайт не должен быть сложным в верстке, но узнаваемый стиль приветствуется. В процессе разработки брендбук, его ...Дизайн сайтаFigmaБрендбукДизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте! Кто сможет сверстать книгу как на шаблоне (файл прикреплен) , примерно 100 + - страниц?! Формат А5. Еще нужен будет фирменный стиль для этой книги по такому же шаблону : элементы оформления, цвет, шрифт, модульные ...БрендбукВерстка полиграфии5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день!Мы - специализированная компания по ремонту криптомайнингового оборудования. В связи с расширением рынка и увеличением потребности в наших услугах, нам необходимо привлечь больше внимания к нашему бизнесу.Ищем талантливого графического дизайнера, который может помочь нам ...БрендбукИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день! Необходимо разработать логотип для фирмы по продаже недвижимости в Турции (у моря). Название фирмы misem. Есть обязательное требование, буквой S должен быть морской конек. Если будет хороший вариант - продолжим сотрудничество (будет нужен брендбук).БрендбукЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $200
Для корпоративного сайта требуется: переделать дизайн; натянуть этот дизайн на Wordpress. Возможно, нужно будет следовать брендбуку (информация уточняется). Цена примерная, оговаривается отдельно. Кто имеет опыт, оставляйте примеры работ.WordPressСайт на WordPressБрендбукСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $150
Привет! Имеется готовый шаблон брендбука выгруженный в figma. https://www.figma.com/file/OBOvEhX6TCMQW7ulrs118G/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA?type=design&node-id=0%3A1&t=BpRwYhi3SJUHhn0g-1 От исполнителя требуется 1. Полностью отредактировать его под текущий проект (в части слайдов уже применен нужный контент). 2. Под каждый слайдер вам надо подготовить и написать соответствующий текст описания согласно ...FigmaБрендбукФирменный стиль1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Нужно разработать логотип, дизайн шапки сайта, визитки, посты для рекламы (в соц сетях) в едином стиле. Постеры формата a4 для наружной рекламы, шапка для фейсбук страницы. Бизнес по ремонту компьютеров, ноутбуков, и офисной техники(принтеры, кассовые аппараты)БрендбукСайт-визиткаФирменный стиль1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Создать брендбук (включая описание платформы бренда). Брендбук нужен для компании, которая специализируется на проведение реставрации широкого профиля. От исполнителей ждем примеры работ и КП. Брендбук должен отражать наши идеи и принципы (подробнее в брифе). Брендбук должен ...БрендбукФирменный стиль5 заявокЗакрыт7 месяцев назад