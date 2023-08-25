Заказать брендбук

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  • Разработка дизайна интернет-магазина дизайнерской мебели.

    Мы находимся в поиске веб-дизайнера или команды, которая создаст визуал для сайта фабрики дизайнерской мебели Компания-заказчик: мебельный бренд Ossen Текущий сайт: https://ossen.ru/  Нужно создание визуала сайта ...

    Брендбук
    Дизайн сайтов31 заявка
    Открыт
    17 дней назад

  • Создание анимированной инфографики для мотошколы на Бали

    $75

    Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...

    БрендбукИнфографика
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 часов назад

  • Дизайн толстовок для мерча компании

    Необходимо сделать дизайн толстовок (ссылку на толстовки направлю) исходя из айдентики и форменного стиля компании (ссылку на брендбук также направлю). !Важно, что методом нанесения будет вышивка. Разработать ТЗ для вышивки.

    Брендбук
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 дней назад

  • Брендбук

    Всем привет, необходимо сделать брендбук, основывая на концепции веб сайта. Cостав Брендбука. – логотип, допустимые варианты его использования самостоятельно – допустимый фон для логотипа – допустимое использование на банерах – допустимое ...

    Брендбук
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    11 дней назад

  • Создать фирменный стиль для бренда вендинговых автоматов воды

    Нужно: Разработать брендбук для дизайна вендингового автомата воды Предложить несколько усовершенствований логотипа (возможно поменять шрифт, возможно немного перерисовать, либо цвета поменять, т.е. я больше опираюсь на ваш опыт) Фирменный стиль: какой шрифт ...

    Брендбук
    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Разработка фирменного стиле образовательной- платформы

    Разработать логотип,брендбука Стиль:образовательная платформа предназначена для волонтёров,работающих с детьми-сиротами.Уроки будут посвящены проведению творческих мероприятий в детских домах.Поэтому присутствие рисованных элементов, спокойная цветовая гамма.

    Брендбук
    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Упаковка нового продукта (БрендБук, Лого, Сайт, Этикетка, Упаковка)

    Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...

    Дизайн сайтаБрендбукДизайн упаковкиДизайн этикетки
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн концепция ресторана

    Разработки стилистики/логотипа/брендбука для Грузинского кафе. Разработка стилистики проекта 1. Логотип: Основные + дополнительные версии. Монохром. Допустимые цветовые сочетания. Охранное поле. Варианты использования, минимальные размеры. Стилеобразующие элементы. 2. Фирменные цвета. 3. Шрифт. 4. Фирменные ...

    Брендбук
    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Необходимо сделать брендбук

    $100

    необходимо сделать брендбук для компании занимающейся производством газоблока, подробности и логотипы вышлю после принятия заказа.

    Брендбук
    Презентации10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка брендбука/гайдлайна

    Приветствую! Предпочтение отдается исполнителям у которых есть опыт и примеры работ. Задачей проекта является создание подробного брендбука (гайдлайна) на основе имеющихся материалов: макетов/лого/фирменных цветов/шрифта/презентации и т.п. Гайдлайн должен включать содержание, которое определяет структуру.

    Брендбук
    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн сайта-магазина b2b.

    Здравствуйте. Нужен дизайн небольшого b2b сайта-магазина по продаже серверного и сетевого оборудования, по референсам. В общей сложности около пяти страниц. Макет нужен в Figma. Сайт не должен быть сложным в верстке, но узнаваемый стиль приветствуется. В процессе разработки брендбук, его ...

    Дизайн сайтаFigmaБрендбук
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Верстка книги + фирменный стиль для книги

    Здравствуйте! Кто сможет сверстать книгу как на шаблоне (файл прикреплен) , примерно 100 + - страниц?! Формат А5. Еще нужен будет фирменный стиль для этой книги по такому же шаблону : элементы оформления, цвет, шрифт, модульные ...

    Брендбук
    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Графический дизайнер

    Добрый день!Мы - специализированная компания по ремонту криптомайнингового оборудования. В связи с расширением рынка и увеличением потребности в наших услугах, нам необходимо привлечь больше внимания к нашему бизнесу.Ищем талантливого графического дизайнера, который может помочь нам ...

    Брендбук
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработать логотип фирмы недвижимости

    Добрый день! Необходимо разработать логотип для фирмы по продаже недвижимости в Турции (у моря). Название фирмы misem. Есть обязательное требование, буквой S должен быть морской конек.  Если будет хороший вариант - продолжим сотрудничество (будет нужен брендбук).

    Брендбук
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Редизайн корпоративного сайта на wordpress

    $200

    Для корпоративного сайта требуется: переделать дизайн; натянуть этот дизайн на Wordpress. Возможно, нужно будет следовать брендбуку (информация уточняется). Цена примерная, оговаривается отдельно. Кто имеет опыт, оставляйте примеры работ.

    WordPressСайт на WordPressБрендбук
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Брендбук по шаблону

    $150

    Привет! Имеется готовый шаблон брендбука выгруженный в figma.  https://www.figma.com/file/OBOvEhX6TCMQW7ulrs118G/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;t=BpRwYhi3SJUHhn0g-1 От исполнителя требуется  1. Полностью отредактировать его под текущий проект (в части слайдов уже применен нужный контент).  2. Под каждый слайдер вам надо подготовить и написать соответствующий текст описания согласно ...

    FigmaБрендбук
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Нужен брендбук для бизнеса по ремонту компьютеров и офисной техники.

    Нужно разработать логотип, дизайн шапки сайта, визитки, посты для рекламы (в соц сетях) в едином стиле. Постеры формата a4 для наружной рекламы, шапка для фейсбук страницы. Бизнес по ремонту компьютеров, ноутбуков, и офисной техники(принтеры, кассовые аппараты)

    БрендбукСайт-визитка
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Создать брендбук (включая описание платформы бренда и айдентику).

    Создать брендбук (включая описание платформы бренда). Брендбук нужен для компании, которая специализируется на проведение реставрации широкого профиля.  От исполнителей ждем примеры работ и КП. Брендбук должен отражать наши идеи и принципы (подробнее в брифе). Брендбук должен ...

    Брендбук
    Фирменный стиль5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад