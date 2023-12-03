Создание анимированной инфографики для мотошколы на Бали

$75
Иллюстрации и РисункиОткрыт3 заявки93 просмотра
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Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения

восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов.

Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого

просмотра доносить ценовую политику школы, то есть уменьшение стоимости часа

при покупке большего количества часов.

Инфографика должна содержать описание каждой программы, их ключевые особенности, стоимость, кому подойдет

каждый курс, а также цены, указанные в исходных файлах.

Дизайн должен быть выполнен в стиле современных комиксов, интуитивно понятным и аккуратным. Важно! Большую

частью творческой работы дизайнера будет являться креативная и в то же время

читабельная подача текстового материала. Обязательно используйте наши фирменные

цвета и шрифты (брендбук прилагается).

Анимация должна подчеркивать количество часов в каждый день тренировок, уменьшение стоимости часа тренировок

и разный уровень объема навыков, которые дает программа.

Креативность и собственные идеи приветствуются.

Перед началом сотрудничества просим вас предоставить папку на Google Диске (можно и не одну) с референсами (досками)

оформления, чтобы мы могли понять, насколько понятен и близок вам наш стиль.

Размер инфографики должен быть 1080 на 1920 пикселей.

15 дней назад
Алеся
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