Качественный функциональный дизайн. Web/UX/UI
Создам качественный, современный и удобный дизайн, для десктопных и мобильных устройств. Всегда уделяю внимание особенностям каждой задачи. Ответственно отношусь к срокам.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 месяца назад
Замечательно исполнил т.з. Креативно!
Ответный отзыв
Все рабочие вопросы решаются оперативно (начиная от уточнения т.з., и до выбора способа оплаты). Работать с этим заказчиком очень комфортно.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#96
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#977