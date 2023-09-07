AVRO

Любомир AVRO

 
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Качественный функциональный дизайн. Web/UX/UI

Создам качественный, современный и удобный дизайн, для десктопных и мобильных устройств. Всегда уделяю внимание особенностям каждой задачи. Ответственно отношусь к срокам.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
solnce19
32 годаРоссия
год в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Нужно отрисовать блок на сайт
Замечательно исполнил т.з. Креативно!
Все рабочие вопросы решаются оперативно (начиная от уточнения т.з., и до выбора способа оплаты). Работать с этим заказчиком очень комфортно.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#96
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#977