Требуется сознать 7 обложек для Instagram. Важно, чтобы они были выполнены в единой концепции (цветовая, смысловая, шрифты) и выгладили бы гармонично как в ленте, так и в разделе Reels. 1. В ленте есть 2 Reels (там нужно поменять ...