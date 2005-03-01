solnce19

Снежанна solnce19

 
32 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$84
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Создать фид для страницы

    $3

    Добрый день. Есть страница по остеопатии, для нее нужно написать фид. 1. Ссылка на страницу: https://agapovsky.ru/courses/osnovy-osteopatii-i-biodinamiki/ 2.Пример того, что хотим: https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Требуются копирайтеры для написания статей

    Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество. Требования к тексту и кандидатам: 1.Умение писать интересные продающие тексты. 2.Наличие ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нужно отрисовать блок на сайт

    $10

    У нас есть сайт, на данный момент делаем страницу по остеопатии (https://agapovsky.ru/). Для страницы по остеопатии нужно отрисовать блок. Что требуется? По креативу: эту инфографику (ментальную карту) нужно перевести и перерисовать. Данную ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Помощь в съёмке и монтаж видео

    $6

    Ищем в команду помощника-монтажёра на постоянную основу. Предпочтительно студента. Сами снимаем материал на тему психологии, далее видео нужно смонтировать, сделать склейки, вставки. Оплата за монтаж обсуждается. Примерно 500-1000 рублей в зависимости от объёма работ.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • SMM-специалист для продвижения курсов в Telegram

    Ищем smm-специалиста на разовую услугу для продвижения и ведения канала в Telegram. Направление – личный бренд в сфере психологии. Услуга – продажа курсов, НЕ личная консультация с психологом. Критерии: 1. Подтверждённый профильный опыт по продвижению курсов. Напишите ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • SMM-специалист по продвижению курсов

    Ищем smm-специалиста на длительное сотрудничество для ведения аккаунта в инстаграме. Направление – личный бренд в сфере психологии. Услуга – продажа курсов, НЕ личная консультация с психологом. [b]Критерии для [/b][b]smm-[/b][b]специалиста[/b][b]: [/b]1. Подтверждённый профильный опыт по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Консультация по профилю в социальных сетях от SMM-специалиста

    $35

    Нужна консультация от специалиста по профилю в инстаграме с перспективой на длительное сотрудничество. Предыдущий smm-менеджер ушёл, ищем нового. Направление - развитие личного бренда и продажа курсов в сфере психологии и коучинга. Нужна обратная связь по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Дизайн обложек для Reels и постов

    $8

    Требуется сознать 7 обложек для Instagram. Важно, чтобы они были выполнены в единой концепции (цветовая, смысловая, шрифты) и выгладили бы гармонично как в ленте, так и в разделе Reels.  1. В ленте есть 2 Reels (там нужно поменять ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Создать дизайн сайта по Т.З.

    $70

    Просьбы выслать эскиз в Figma. Нужны две версии: для пк и мобильных устройств. С понравившимися кандидатами свяжемся, в дальнейшем планируем сотрудничать по этому и другим проектам. Денежные переводы можем осуществить на карты РФ. О дизайне: -Вся информация ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Нужно создать сайт

    -Нужно сделать первую страницу сайта - вся информация в техническом задании (см.файл). -Хотелось бы современный, гармоничный, запоминающийся дизайн и картинки. -Ждем ваши заявки и работы (в тестовом режиме). -Для вдохновения: [list=1] [*]Сакральная геометрия[*]Фрактал[*]Золотое сечение [/list]

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    год назад
Отзывы фрилансеров
AVRO
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Нужно отрисовать блок на сайт
Все рабочие вопросы решаются оперативно (начиная от уточнения т.з., и до выбора способа оплаты). Работать с этим заказчиком очень комфортно.
Замечательно исполнил т.з. Креативно!
Ответный отзыв
baoobab
Вадим 
18 летКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
10 баллов
5 месяцев назад
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Очень хороший заказчик - качественные исходники и четкое ТЗ
Была рада сотрудничеству! Задачи были выполнены быстро и качественно, все договорённости соблюдены. Очень ответственный исполнитель, однозначно буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
mda316
37 летКазахстан
год в сервисе
Был
18 дней назад
$70
10 баллов
10 месяцев назад
Создать дизайн сайта по Т.З.
Хороший доброжелательный заказчик. Слушает дизайнера, готов к правкам своего ТЗ. Приятно сотрудничать.
Отличный дизайнер, работа была выполнена на профессиональном уровне с соблюдением всех правок и дедлайнов.
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