Добрый день. Есть страница по остеопатии, для нее нужно написать фид. 1. Ссылка на страницу: https://agapovsky.ru/courses/osnovy-osteopatii-i-biodinamiki/ 2.Пример того, что хотим: https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html
- $3Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество. Требования к тексту и кандидатам: 1.Умение писать интересные продающие тексты. 2.Наличие ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
У нас есть сайт, на данный момент делаем страницу по остеопатии (https://agapovsky.ru/). Для страницы по остеопатии нужно отрисовать блок. Что требуется? По креативу: эту инфографику (ментальную карту) нужно перевести и перерисовать. Данную ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $4
Предоставлю картинки, на которые нужно будет добавить текст в фотошопе, чтобы выглядело реалистично (3-4 штуки). Оплата в целом 200-300 рублей.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен5 месяцев назад
- $6
Ищем в команду помощника-монтажёра на постоянную основу. Предпочтительно студента. Сами снимаем материал на тему психологии, далее видео нужно смонтировать, сделать склейки, вставки. Оплата за монтаж обсуждается. Примерно 500-1000 рублей в зависимости от объёма работ.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищем smm-специалиста на разовую услугу для продвижения и ведения канала в Telegram. Направление – личный бренд в сфере психологии. Услуга – продажа курсов, НЕ личная консультация с психологом. Критерии: 1. Подтверждённый профильный опыт по продвижению курсов. Напишите ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Ищем smm-специалиста на длительное сотрудничество для ведения аккаунта в инстаграме. Направление – личный бренд в сфере психологии. Услуга – продажа курсов, НЕ личная консультация с психологом. [b]Критерии для [/b][b]smm-[/b][b]специалиста[/b][b]: [/b]1. Подтверждённый профильный опыт по ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $35
Нужна консультация от специалиста по профилю в инстаграме с перспективой на длительное сотрудничество. Предыдущий smm-менеджер ушёл, ищем нового. Направление - развитие личного бренда и продажа курсов в сфере психологии и коучинга. Нужна обратная связь по ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
- $8
Требуется сознать 7 обложек для Instagram. Важно, чтобы они были выполнены в единой концепции (цветовая, смысловая, шрифты) и выгладили бы гармонично как в ленте, так и в разделе Reels. 1. В ленте есть 2 Reels (там нужно поменять ...Баннеры1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
- $70
Просьбы выслать эскиз в Figma. Нужны две версии: для пк и мобильных устройств. С понравившимися кандидатами свяжемся, в дальнейшем планируем сотрудничать по этому и другим проектам. Денежные переводы можем осуществить на карты РФ. О дизайне: -Вся информация ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
-Нужно сделать первую страницу сайта - вся информация в техническом задании (см.файл). -Хотелось бы современный, гармоничный, запоминающийся дизайн и картинки. -Ждем ваши заявки и работы (в тестовом режиме). -Для вдохновения: [list=1] [*]Сакральная геометрия[*]Фрактал[*]Золотое сечение [/list]Сайты «под ключ»17 заявокЗакрытгод назад