UX/UI designer - занимаюсь разработкой дизайна для сайтов и мобильных приложений.

Всем привет! Меня зовут Дмитрий и я - дизайнер сайтов и мобильных приложений. Мой основной инструмент - Figma, при необходимости обращаюсь к пакету программ от Adobe. Всегда открыт для обратной связи и готов в конструктивному диалогу:)