UX/UI designer - занимаюсь разработкой дизайна для сайтов и мобильных приложений.
Всем привет! Меня зовут Дмитрий и я - дизайнер сайтов и мобильных приложений. Мой основной инструмент - Figma, при необходимости обращаюсь к пакету программ от Adobe. Всегда открыт для обратной связи и готов в конструктивному диалогу:)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн главной страницы конструктора сайтов30 просмотров
- Дизайн интернет-портала по строительным материалам29 просмотров
- Дизайн сайта-лэндинга для магазина Happy Pet69 просмотров
- Интерфейс сайта банка для оператора колл-центра37 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 месяцев назад
Дмитрий, спасибо за выполненный в срок дизайн страницы сайта. Надеемся продолжить сотрудничество по проекту в таком же темпе.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно работать, вести диалог и обсуждать моменты в проекте.
$70
10 баллов
10 месяцев назад
Отличный дизайнер, работа была выполнена на профессиональном уровне с соблюдением всех правок и дедлайнов.
Ответный отзыв
Хороший доброжелательный заказчик. Слушает дизайнера, готов к правкам своего ТЗ. Приятно сотрудничать.