mda316

Дмитрий Мальцев mda316

 
37 летКазахстан/Ульяновск
год на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
UX/UI designer - занимаюсь разработкой дизайна для сайтов и мобильных приложений.

Всем привет! Меня зовут Дмитрий и я - дизайнер сайтов и мобильных приложений. Мой основной инструмент - Figma, при необходимости обращаюсь к пакету программ от Adobe. Всегда открыт для обратной связи и готов в конструктивному диалогу:)

Figma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16777296315104
10 месяцев в сервисе
Был
10 месяцев назад
$150
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн интерфейса сайта для оператора call-center
Дмитрий, спасибо за выполненный в срок дизайн страницы сайта. Надеемся продолжить сотрудничество по проекту в таком же темпе.
Хороший заказчик. Приятно работать, вести диалог и обсуждать моменты в проекте.
Ответный отзыв
solnce19
32 годаРоссия
год в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
10 месяцев назад
Создать дизайн сайта по Т.З.
Отличный дизайнер, работа была выполнена на профессиональном уровне с соблюдением всех правок и дедлайнов.
Хороший доброжелательный заказчик. Слушает дизайнера, готов к правкам своего ТЗ. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв