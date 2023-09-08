Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество.



Требования к тексту и кандидатам:

1.Умение писать интересные продающие тексты.

2.Наличие образования в области медицины и психологии (студентов также рассмотрим).

3.Текст не должен быть банальным (с кейсами, цитатами).

4.Умение писать по структуре.



Рассмотрим кандидатов без опыта в копирайтинге.



Пример удачной статьи: https://www.b17.ru/article/barbie_analysis/



Для отбора кандидатов просим написать введения и заключение сценария для видео на Ютую на тему "Психосоматика панических атак".



Нужно написать ТОЛЬКО введение и заключение по выбранной теме.



Задача, чтобы хотелось обязательно посмотреть это видео до конца.

Текст должен быть не более 350 слов.



В случае хорошо выполненного тестового задания, предполагается долговременное сотрудничество.