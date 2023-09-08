Шукаю людину, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі Текст має обсяг 60 000 символів(не слів) Пропоную оплату 450 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество.
Требования к тексту и кандидатам:
1.Умение писать интересные продающие тексты.
2.Наличие образования в области медицины и психологии (студентов также рассмотрим).
3.Текст не должен быть банальным (с кейсами, цитатами).
4.Умение писать по структуре.
Рассмотрим кандидатов без опыта в копирайтинге.
Пример удачной статьи: https://www.b17.ru/article/barbie_analysis/
Для отбора кандидатов просим написать введения и заключение сценария для видео на Ютую на тему "Психосоматика панических атак".
Нужно написать ТОЛЬКО введение и заключение по выбранной теме.
Задача, чтобы хотелось обязательно посмотреть это видео до конца.
Текст должен быть не более 350 слов.
В случае хорошо выполненного тестового задания, предполагается долговременное сотрудничество.
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