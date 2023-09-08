Требуются копирайтеры для написания статей

КопирайтингЗакрыт15 заявок107 просмотров
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Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество.

Требования к тексту и кандидатам:
1.Умение писать интересные продающие тексты.
2.Наличие образования в области медицины и психологии (студентов также рассмотрим).
3.Текст не должен быть банальным (с кейсами, цитатами).
4.Умение писать по структуре.

Рассмотрим кандидатов без опыта в копирайтинге.

Пример удачной статьи: https://www.b17.ru/article/barbie_analysis/

Для отбора кандидатов просим написать введения и заключение сценария для видео на Ютую на тему "Психосоматика панических атак".

Нужно написать ТОЛЬКО введение и заключение по выбранной теме.

Задача, чтобы хотелось обязательно посмотреть это видео до конца.
Текст должен быть не более 350 слов.

В случае хорошо выполненного тестового задания, предполагается долговременное сотрудничество.

3 месяца назад
solnce19
32 годаРоссия
год в сервисе
Была
22 дня назад
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