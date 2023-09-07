Пересказ манги

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Шукаю людину, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі
Текст має обсяг 60 000 символів(не слів)
Пропоную оплату 450 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий розглянути інші варіанти оплати.
тг Dowgan1
Оплата здійснюватиметься через біржу.
Якщо проекст вистрелить я сутьєво збільшу зарплатню
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