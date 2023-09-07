Пересказ манги

$13
КопирайтингЗакрыт22 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шукаю людину, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі

Текст має обсяг 60 000 символів(не слів)

Пропоную оплату 450 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий розглянути інші варіанти оплати.

тг Dowgan1

Оплата здійснюватиметься через біржу.

Якщо проекст вистрелить я сутьєво збільшу зарплатню

3 месяца назад
guest_1694182890933
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Оператор чата

    $1000

    Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате. НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!! Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без задержек. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Зробити вичитку лендінгу, внести стилістичні правки в текст

    Привіт) Треба вичитати текст на лендінгу, у всіх вспливаючих вікнах, зберегти Tone of Voice під час коригування. За потреби внести орфографічні та стилістичні правки. Фінально показати що було некоректним і як виправлено. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад