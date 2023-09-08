Оператор чата

$1000
КопирайтингЗакрыт11 заявок93 просмотра
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Компания "Limerence" набирает сотрудников в должность чат менеджер для онлайн ведения клиентов в чате.

НИКАКИХ ЗВОНКОВ!!!

Наша компания может гарантировать вам высокую зарплату и своевременные выплаты без задержек.

Мы ищем именно тебя, если ты:

- ответственный

- уверенный пользователь ПК

-качественный доступ к сети Интернет; -креативность;

-высокие амбиции и активная жизненная позиция.

- умение понимать потребности клиента - целенаправленность и нацеленность на результат

Какие условия мы готовы предложить тебе?

- работу в режиме Home Office

- Есть возможность выбора графика

- ЗП от 600 $

- опыт работы не обязателен

Какие обязанности будут у тебя?

- быстрое реагирование на входящие запросы

- грамотная коммуникация с клиентами

Заинтересован в нашей вакансии и отвечаешь требованиям? Ждем твоего ответа В telegram:

https://t.me/svettlannaa2

3 месяца назад
Sveta1233
25 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
9 дней назад
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