nastya_nastya09

Анастасія nastya_nastya09

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Готова надавати вам свою допомогу у будь-якій справі!

Трохи про себе, мене звати Анастасія. Володію вільно українською, німецькою, російською мовами і маю певний досвід у вивченні польської. Вчусь в Національному Авіаціонному Університету на англомовному проєкті. Гарантую швидку та якісну роботу.

З нетерпінням чекаю на можливість співпраці!

#37Русский язык
#48Английский язык
#51Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1203
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую Анастасію як виконавця
Дякую!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Анастасія вже не перший раз виконує замовлення, всім задоволена
Дякую
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Дякую
Ответный отзыв
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#85