Готова надавати вам свою допомогу у будь-якій справі!
Трохи про себе, мене звати Анастасія. Володію вільно українською, німецькою, російською мовами і маю певний досвід у вивченні польської. Вчусь в Національному Авіаціонному Університету на англомовному проєкті. Гарантую швидку та якісну роботу.
З нетерпінням чекаю на можливість співпраці!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1203
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую Анастасію як виконавця
Ответный отзыв
Дякую!
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Анастасія вже не перший раз виконує замовлення, всім задоволена
Ответный отзыв
Дякую
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Ответный отзыв
Дякую
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#85