Готова надавати вам свою допомогу у будь-якій справі!

Трохи про себе, мене звати Анастасія. Володію вільно українською, німецькою, російською мовами і маю певний досвід у вивченні польської. Вчусь в Національному Авіаціонному Університету на англомовному проєкті. Гарантую швидку та якісну роботу.

З нетерпінням чекаю на можливість співпраці!