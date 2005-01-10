Резюме
Получение позиции переводчика с возможностью применения моего многолетнего опыта и навыков в области перевода, а также моего знания восьми языков для эффективной коммуникации между культурами и компаниями.
Стаж переводчика: более 5 лет.
Перевод текстов различной тематики, включая медицину, технику, юриспруденцию, маркетинг и другие области.
Точность и профессионализм в обработке конфиденциальной информации.
Владение 8 языками: [Китайский, Испанский, Украинский, Русский, Английский, Немецкий, Японский, Португальский]
Отличное знание грамматики и структуры языка в каждой из пар.
Переводы
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