- Письменный перевод с/на английский (немецкий) язык
- Копирайтинг на русском и английском языках
- Наполнение сайтов контентом
- Оптимизация и продвижение сайтов
- Линкбилдинг
- Работа с репутацией (отзывы)
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Задача была выполнена быстро, в соотвествии с ТЗ. Всё ОК
Ответный отзыв
Все ок, работа оплачена.
$3
10 баллов
4 года назад
Спасибо, Михаил, за быстрое и качественное выполнение заказа.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ и оперативную оплату. Рекомендую заказчика!
$5
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично, проект выполнен
$283
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничество состоялось. Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект.
$30
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена на высоком уровне, очень быстро. Рекомендую Михаила.
Ответный отзыв
Спасибо, все ОК - четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Наполнение сайтов
16 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
3 отзыва
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$15/час
от $15от 10 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга