KimberLit

Михаил KimberLit

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
  • Письменный перевод с/на английский (немецкий) язык
  • Копирайтинг на русском и английском языках
  • Наполнение сайтов контентом
  • Оптимизация и продвижение сайтов
  • Линкбилдинг
  • Работа с репутацией (отзывы)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Крауд-маркетинг - размещение отзывов, постинг на формумах и т.п.
Задача была выполнена быстро, в соотвествии с ТЗ. Всё ОК
Все ок, работа оплачена.
Ответный отзыв
feladelf
Андрей 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Написать сообщение на форуме searchengines.guru
Спасибо, Михаил, за быстрое и качественное выполнение заказа.
Спасибо за заказ и оперативную оплату. Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
NataliyaN
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
9 баллов
5 лет назад
Нужен специалист по администрированию и наполнению сайта на WordPress
Работа сделана
Все отлично, проект выполнен
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$283
10 баллов
5 лет назад
Подобрать темы для постов на Facebook - требуется журналист(наука т.п)
Сотрудничество состоялось. Спасибо
Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
guest_15401113504788
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Контент к сайту
Работа была выполнена на высоком уровне, очень быстро. Рекомендую Михаила.
Спасибо, все ОК - четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
16 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
3 отзыва
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$15/час
от $15от 10 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
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