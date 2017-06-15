Нужен рерайтер на игровой портал

Тематика: компьютерные игры.

Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые.

Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д.

Ставка за обычный рерайт - 20 руб. за 1000.