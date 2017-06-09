Рерайт 2 и 3 главы диплома

Статья целью которой является доказать что брендирование (продвижение бренда) в интернете повышают продажи в онлайн и офлайн! Найти интервью успешных бизнесменов (известных и не средней руки), исследования крупных маркетинговых кампаний, статьи в уважаемых изданиях. Где приводится ...
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Необходимо переделать весь текс своими словами. число символов 73136.
термин инновационный продукт не изменять.
на антиплагиате в интернете выдает оригинальность хорошую, а в университете очень маленькую.
сделать проект обязательно до 16.00 18 июня
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