Рерайт статей объемом 34 тыс. знаков

Приветствую! Требуется рерайтер на информационный ресурс о терроризме. Нужно, чтобы вы отлично разбирались в этой теме, оперативно писали новости сразу же после их появления на других сайтах. В заявке укажите ваш опыт и знания в ...
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Имеются ключевые слова для которых требуются статьи по 2 тыс. знаков. Всего 17 ключевых слов на разные темы. Задача найти любую понравившуюся вам тематическую статью и сделать рерайт с вхождением ключевого слова. Главное требование - уникальность по text.ru и точное вхождение ключевого слова. Каких-то особых доработок из-за текста не будет, если конечно текст не сгенерирован.
Половина статей требуются сегодня, другую часть можно сдать завтра. Прошу откликнуться тем, кто сразу готов взяться за работу.
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