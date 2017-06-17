Рерайт статей объемом 34 тыс. знаков

Имеются ключевые слова для которых требуются статьи по 2 тыс. знаков. Всего 17 ключевых слов на разные темы. Задача найти любую понравившуюся вам тематическую статью и сделать рерайт с вхождением ключевого слова. Главное требование - уникальность по text.ru и точное вхождение ключевого слова. Каких-то особых доработок из-за текста не будет, если конечно текст не сгенерирован.

Половина статей требуются сегодня, другую часть можно сдать завтра. Прошу откликнуться тем, кто сразу готов взяться за работу.